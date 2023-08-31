«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Осасуной» и выбил испанцев из еврокубков

После победы в Испании над «Осасуной» (2:1) «Брюгге» в ответной встрече Лиги конференций в равной борьбе начал пропускать голевые атаки и в начале второго тайма «горел» 0:2 после ударов Хоана Мохики и Анте Будимира. Под конец 45-минутки бельгийцы ответили голевым дуплетом Тьяго Родригеша и Андреаса Скова-Ольсена. Ничья 2:2 вывела в групповую стадию именно «Брюгге».
Протокол игры
|27'Мохика Хоан (0:1)
|53'Будимир Анте (0:2)
|(1:2) Родригеш Тьяго73'
|(2:2) Сков-Ольсен Андреас76'
Миньоле Симон•Бушанан Тажон71' (Нуса Антонио (71') •Мехеле Брэндон 10'46' (Боята Дедрик (46') •Спилеерс Йорне•Кюйпер Максим• 30'Ванакен Ханс•Рафаэль Онедика•Ветлесен Уго• 71'Сков-Ольсен Андреас 45'79' (Саббе Кириани (79') •Родригеш Тьяго• 74'Синкернагель Филип
Эррера Серхио• 67'Пенья Рубен68' (Аресо Хесус (68') •Катена Алехандро•Гарсия Давид III• 87'Круз Хуан82' (Гарсия Рауль (82') •Монкайола Хон• 45'Торро Лукас82' (Барха Энрике (82') •Гомес Мойсес 45'68' (Гарсия Рубен (68') •Авила Эсекьель 30'68' (Орос Аймар (68') •Будимир Анте•Мохика Хоан 77'
31 августа. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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