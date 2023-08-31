«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Осасуной» и выбил испанцев из еврокубков

После победы в Испании над «Осасуной» (2:1) «Брюгге» в ответной встрече Лиги конференций в равной борьбе начал пропускать голевые атаки и в начале второго тайма «горел» 0:2 после ударов Хоана Мохики и Анте Будимира. Под конец 45-минутки бельгийцы ответили голевым дуплетом Тьяго Родригеша и Андреаса Скова-Ольсена. Ничья 2:2 вывела в групповую стадию именно «Брюгге».