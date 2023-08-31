«Днепр-1» уступил «Славии» в овертайме и завершил еврокубковый сезон

«Днепр-1» провёл второй подряд еврокубковый матч в Словакии. В номинально домашнем споре со «Спартаком» из Трнавы украинцы пропустили уже на третьей минуте, а смогли отыграться на втором часу игры благодаря автоголу. 1:1, овертайм. Руслан Бабенко получил красную каточку на 99-й минуте. В первой атаке второго экстратайма украинцы пропустили и тут же остались вдевятером.
«Днепр-1» поучаствовал в квалификации трех еврокубков и уступил на каждой стадии.
Протокол игры
|3'Даниэл Эрик (0:1)
|(1:1) Горосито Николас61'
|106'Буката Мартин (1:2)
Кинарейкин Яков•Мирошниченко Денис119' (Танчик Владимир (119') •Сваток Александр•Кравец Василий•Каплиенко Александр46' (Горбунов Сергей Олегович (46') •Бабенко Руслан• 99'Леднeв Богдан46' (Бланко Доминго (46') • 82'Пихалёнок Александр•Рубчинский Валентин101' (Горин Олег (101' 103') • 108'Ферейра Фабрисио77' (Филиппов Александр (77') •Гуцуляк Алексей
Такач Доминик•Коштрна Кристиан46' (Шулек Мартин (46') • 63'Штетина Лукаш•Горосито Николас•Микович Мартин•Коша Себастьян106' (Паур Якуб (106') •Желькович Адриан•Офори Келвин113' (Прохазка Роман (113') •Баинович Филип91' (Азанго Филип (91') •Даниэл Эрик•Ристовски Милан91' (Буката Мартин (91')
31 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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