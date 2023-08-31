«Днепр-1» уступил «Славии» в овертайме и завершил еврокубковый сезон

«Днепр-1» провёл второй подряд еврокубковый матч в Словакии. В номинально домашнем споре со «Спартаком» из Трнавы украинцы пропустили уже на третьей минуте, а смогли отыграться на втором часу игры благодаря автоголу. 1:1, овертайм. Руслан Бабенко получил красную каточку на 99-й минуте. В первой атаке второго экстратайма украинцы пропустили и тут же остались вдевятером.

«Днепр-1» поучаствовал в квалификации трех еврокубков и уступил на каждой стадии.