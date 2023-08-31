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«Днепр-1» уступил «Славии» в овертайме и завершил еврокубковый сезон

31 Августа 2023 • 23:35 Комментировать
Днепр-1
1:2
Спартак Трнава
окончен после доп. времени

«Днепр-1» провёл второй подряд еврокубковый матч в Словакии. В номинально домашнем споре со «Спартаком» из Трнавы украинцы пропустили уже на третьей минуте, а смогли отыграться на втором часу игры благодаря автоголу. 1:1, овертайм. Руслан Бабенко получил красную каточку на 99-й минуте. В первой атаке второго экстратайма украинцы пропустили и тут же остались вдевятером.

«Днепр-1» поучаствовал в квалификации трех еврокубков и уступил на каждой стадии.

Протокол игры  
Днепр-11:2Спартак Трнава
  3'Даниэл Эрик (0:1)
(1:1) Горосито Николас61'  
  106'Буката Мартин (1:2)
Кинарейкин ЯковМирошниченко Денис 119' (Танчик Владимир ( 119') Сваток АлександрКравец ВасилийКаплиенко Александр 46' (Горбунов Сергей Олегович ( 46') Бабенко Руслан  99'Леднeв Богдан 46' (Бланко Доминго ( 46'  82') Пихалёнок АлександрРубчинский Валентин 101' (Горин Олег ( 101'  103'  108') Ферейра Фабрисио 77' (Филиппов Александр ( 77') Гуцуляк Алексей
Запасные: Кивинда ДаниэльПерес ФелипеПасич ЕвгенийВолынец ЕвгенийМакс ВалефПурита Эмилиано
Такач ДоминикКоштрна Кристиан 46' (Шулек Мартин ( 46'  63') Штетина ЛукашГоросито НиколасМикович МартинКоша Себастьян 106' (Паур Якуб ( 106') Желькович АдрианОфори Келвин 113' (Прохазка Роман ( 113') Баинович Филип 91' (Азанго Филип ( 91') Даниэл ЭрикРистовски Милан 91' (Буката Мартин ( 91')
Запасные: Уйлаки МарекПена РикардоСтефаник СамуэльВантруба МартинКомпан-Брезник МихаОсени Азиз
31 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".

 

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