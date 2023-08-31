«Айнтрахт» вырвал победу в матче с аморфным «Левски»

Ответный матч финала квалификации Лиги конференций «Айнтрахт» - «Левски» получился необычным. Неделю назад команды сыграли 1:1, и сегодня никто не торопился рисковать, болгары вовсе лишь раз пробили по воротам, а у соперника первая попытка в створ стала голевой, Жессик Нганкам отличился на 79-й минуте. Эльес Схири вскоре поставил точку - 2:0. Немецкая команда сыграет в групповом раунде.
Протокол игры
|(1:0) Нганкам Жессик79'
|(2:0) Схири Эльес86'
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Эбимбе Эрик•Якич Кристиян31' (Ларссон Хуго (31') •Схири Эльес•Бута 38'70' (Хёуге Йенс (70') •Гётце Марио•Мармуш Омар70' (Нганкам Жессик (70') •Ааронсон Пакстен83' (Макс Филипп (83')
Петков Алекс•Петрис Жереми•Димитров Кристиан• 34'Кордоба Хосе•Соареш Вендерсон• 27'Ван дер Кап Келлиан 64'83' (Фадиага Хассими (83') •Краев Андриан•Мендос Дарлан59' (Митков Асен (59') •Сезар Роналдо• 19'Рикардиньо Феррейра83' (Эль-Джемили Джавад (83') •Велтон
31 августа. Стадион "Дойче банк Парк".
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