«Айнтрахт» вырвал победу в матче с аморфным «Левски»

Ответный матч финала квалификации Лиги конференций «Айнтрахт» - «Левски» получился необычным. Неделю назад команды сыграли 1:1, и сегодня никто не торопился рисковать, болгары вовсе лишь раз пробили по воротам, а у соперника первая попытка в створ стала голевой, Жессик Нганкам отличился на 79-й минуте. Эльес Схири вскоре поставил точку - 2:0. Немецкая команда сыграет в групповом раунде.