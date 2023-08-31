БАТЭ взял реванш у «Балкани», но завершил еврокубковую кампанию

После 1:4 в первом матче плеф-офф отбора Лиги конференций БАТЭ пытался взять убедительный реванш у «Балкани», который просто играл по счету и особо не собирался атаковать. Белорусы провели хорошую комбинацию на 30-й минуте, и атаку метко завершил Артём Концевой. Но победы со счетом 1:0 было мало...