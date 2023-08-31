БАТЭ взял реванш у «Балкани», но завершил еврокубковую кампанию

После 1:4 в первом матче плеф-офф отбора Лиги конференций БАТЭ пытался взять убедительный реванш у «Балкани», который просто играл по счету и особо не собирался атаковать. Белорусы провели хорошую комбинацию на 30-й минуте, и атаку метко завершил Артём Концевой. Но победы со счетом 1:0 было мало...
Протокол игры
|(1:0) Концевой Артём Александрович30'
Кудравец Андрей•Мартынов Александр77' (Антилевский Дмитрий (77') •Хадаркевич Руслан•Бане Сиди•Нечаев Данила69' (Громыко Валерий (69') •Жимо Шериф68' (Малькевич Владислав (68') •Волков Сергей Александрович69' (Подстрелов Дмитрий (69') •Бочеров Валерий•Гречихо Денис81' (Шестюк Александр (81') •Лаптев Денис•Концевой Артём Александрович
Количи Энеа•Тачи Арменд•Делова Люмбардх•Яшаница Байрам•Траши Лоренц•Кореница Меритон•Куц Эдвин•Зюба Чендрим•Крейзу Алмир 84'84' (Потоку Арбер (84') •Грипши Назми•Толай Блеарт53' (Бериша Альбин (53')
31 августа. Стадион "Мезокёвесди Вароси".
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