«Фиорентина» с трудом прошла «Рапид», Кокорина выпустили на замену

В решающем матче квалификации Лиги конференций «Фиорентина» пыталась отыграть фору в один мяч у венского «Рапида». У итальянцев не все получалось в первом тайме, а открыли счет они на 59-й минуте после атаки Николаса Гонсалеса. Казалось, овертайма не избежать, но на 90-й минуте Гонсалес забил пенальти - 2:0. Также отметим выход на 87-й минуте Александра Кокорина.

«Фиалки» пробились в групповой раунд Лиги конференций.