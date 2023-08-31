«Фиорентина» с трудом прошла «Рапид», Кокорина выпустили на замену

В решающем матче квалификации Лиги конференций «Фиорентина» пыталась отыграть фору в один мяч у венского «Рапида». У итальянцев не все получалось в первом тайме, а открыли счет они на 59-й минуте после атаки Николаса Гонсалеса. Казалось, овертайма не избежать, но на 90-й минуте Гонсалес забил пенальти - 2:0. Также отметим выход на 87-й минуте Александра Кокорина.
«Фиалки» пробились в групповой раунд Лиги конференций.
Протокол игры
|(1:0) Гонсалес Николас59'
|(2:0) Гонсалес Николас90'
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Раньери Лука•Бираги Кристиано87' (Паризи Фабьяно (87') •Бонавентура Джакомо87' (Кокорин Александр (87') •Мело Артур 52'60' (Бельтран Лукас (60') •Мандрагора Роландо• 19'Гонсалес Николас•Нзола М'Бала60' (Дункан Альфред (60') •Куаме Кристиан72' (Соттиль Рикардо (72')
Хедль Никлас•Освальд Мориц•Кверфельд Леопольд• 43'Хофманн Максимилиан•Ауэр Йонас•Заттльбергер Николас• 82'Зайдль Маттиас•Кершбаум Роман• 25'Грюлль Марко• 90'Фалли Маюлу68' (Штрунц Оливер (68') •Кюн Николас 19'84' (Байич Анте (84')
31 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Бан пользователя