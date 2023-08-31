«Астана» прошла «Партизани» и пробилась в групповую стадию

После домашней победы над «Партизани» (1:0) «Астана» провела ответный еврокубковый матч. Марин Томасов не реализовал выход один на один в дебюте - штанга. А вот соперник открыл счет после подачи углового. И все же Томасов добился своего в первой атаке второго тайма, здорово пробив головой, - 1:1. В середине второй половины снова рандеву с голкипером у Томасова, и мяч привычно попал в каркас ворот.
Протокол игры
|(1:0) Бинцука Кокси25'
|46'Томасов Марин (1:1)
Кирко Пано•Хадрой Энди•Сота Эльджон•Коциян Матео•Атанаскоски Давид• 32'Биляли Сабит59' (Таипи Гьелбрим (59') •Гуйе Магетте•Ррапай Аринальдо 5'87' (Кеко Альберс (87') •Муратай Валентино79' (Грезда Эрос (79') •Кара Теди87' (Прека Марселино (87') •Бинцука Кокси
Чондрич Йосип•Бейсебеков Абзал•Марочкин Александр•Аманович Алекса•Оганесян Камо•Эбонг Макс•Лончар Стьепан•Урега Фабьен• 90'Вороговский Ян•Томасов Марин89' (Томашевич Зарко (89') •Дарбо Дембо
31 августа. Стадион "Эльбасан Арена" (Эльбасан).
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