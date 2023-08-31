«Астана» прошла «Партизани» и пробилась в групповую стадию

После домашней победы над «Партизани» (1:0) «Астана» провела ответный еврокубковый матч. Марин Томасов не реализовал выход один на один в дебюте - штанга. А вот соперник открыл счет после подачи углового. И все же Томасов добился своего в первой атаке второго тайма, здорово пробив головой, - 1:1. В середине второй половины снова рандеву с голкипером у Томасова, и мяч привычно попал в каркас ворот.