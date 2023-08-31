Киевское «Динамо» выбыло из еврокубков, снова проиграв «Бешикташу»

В ответном матче плей-офф Лиги конференций киевское «Динамо» гостило у «Бешикташа» и должно было исключительно побеждать. В первом тайме команда Мирчи Луческу толком ничего не создала, а сам могла несколько раз пропустить, мяч попадал и в штангу, и в корпус соперника во вратарской, но не в рамку. Сразу после перерыва Венсан Абубакар продавил оборону по центру и метко пробил в правый нижний угол. Турки могли не раз увеличить счет, но не попадали в створ, и Георгий Бущан творил чудеса в рамке.

1:0, «Динамо» остается без евроосени.