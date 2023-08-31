Киевское «Динамо» выбыло из еврокубков, снова проиграв «Бешикташу»

В ответном матче плей-офф Лиги конференций киевское «Динамо» гостило у «Бешикташа» и должно было исключительно побеждать. В первом тайме команда Мирчи Луческу толком ничего не создала, а сам могла несколько раз пропустить, мяч попадал и в штангу, и в корпус соперника во вратарской, но не в рамку. Сразу после перерыва Венсан Абубакар продавил оборону по центру и метко пробил в правый нижний угол. Турки могли не раз увеличить счет, но не попадали в створ, и Георгий Бущан творил чудеса в рамке.
1:0, «Динамо» остается без евроосени.
Протокол игры
|(1:0) Абубакар Венсан52'
Гюнок Мерт•Розье Валентен• 58'Уйсал Неджип•Колли Омар• 34'Булут Онур• 33'Хаджиахметович Амир•Учан Салих•Фернандеш Жедсон•Рашица Милот75' (Зайнутдинов Бактиёр (75') •Абубакар Венсан 53'81' (Тосун Дженк (81') •Мулека Джексон 72'75' (Ребич Анте (75')
Бущан Георгий•Тымчик Александр•Попов Денис II• 48'Сирота Александр•Дубинчак Владислав•Караваев Александр•Сидорчук Сергей 40'85' (Бражко Владимир (85') •Шапаренко Николай 30'76' (Диалло Самба (76') •Волошин Назар76' (Андриевский Александр (76') •Буяльский Виталий•Ванат Владислав
31 августа. Стадион "Водафон Парк".
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