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Лига конференций

Киевское «Динамо» выбыло из еврокубков, снова проиграв «Бешикташу»

31 Августа 2023 • 22:53 Комментировать
Бешикташ
1:0
Динамо Киев
окончен

В ответном матче плей-офф Лиги конференций киевское «Динамо» гостило у «Бешикташа» и должно было исключительно побеждать. В первом тайме команда Мирчи Луческу толком ничего не создала, а сам могла несколько раз пропустить, мяч попадал и в штангу, и в корпус соперника во вратарской, но не в рамку. Сразу после перерыва Венсан Абубакар продавил оборону по центру и метко пробил в правый нижний угол. Турки могли не раз увеличить счет, но не попадали в створ, и Георгий Бущан творил чудеса в рамке.

1:0, «Динамо» остается без евроосени.

Протокол игры  
Бешикташ1:0Динамо Киев
(1:0) Абубакар Венсан52'  
Гюнок МертРозье Валентен  58'Уйсал НеджипКолли Омар  34'Булут Онур  33'Хаджиахметович АмирУчан СалихФернандеш ЖедсонРашица Милот 75' (Зайнутдинов Бактиёр ( 75') Абубакар Венсан  53' 81' (Тосун Дженк ( 81') Мулека Джексон  72' 75' (Ребич Анте ( 75')
Запасные: Делибаш ЭмирханОкслейд-Чемберлен АлексЮвакуран УткуДестаноглу ЭрсинОнана ЖанАкгюн ОгузханТыкназ ДемирЙылмаз КарталМераш Умут
Бущан ГеоргийТымчик АлександрПопов Денис II  48'Сирота АлександрДубинчак ВладиславКараваев АлександрСидорчук Сергей  40' 85' (Бражко Владимир ( 85') Шапаренко Николай  30' 76' (Диалло Самба ( 76') Волошин Назар 76' (Андриевский Александр ( 76') Буяльский ВиталийВанат Владислав
Запасные: Рамадани РешатШепелев ВладимирЭнтони Пэррис КахимВивчаренко КонстантинБиловар КристианДячук МаксимНещерет РусланЦаренко АнтонБенито
31 августа. Стадион "Водафон Парк".

 

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Бешикташ Динамо Киев
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