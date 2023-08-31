«Тобол» выбыл из еврокубков, не сумев удивить в матче с «Викторией»

«Тобол» покидает еврокубки в шаге от группового раунда Лиги конференций. Казахстанская команда гостила у чешской «Виктории» и нуждалась в победе для успешного итогового результата. Но соперник был очень уж силен и полностью переиграл «Тобол». В первом тайме игроки «Виктории» до верного разыграли мяч после углового, и Томаш Хорн забивал почти с ленточки. После перерыва после кросса слева здорово сыграл головой Рафиу Дуросинми - 2:0. Только под конец игры начали появляться полумоменты у «Тобола», но последнее слово было за соперником - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Хори Томаш32'
(2:0) Дуросинми Рафиу 59'
(2:0) Траоре Ибрагим 90'
Штанек Йиндрих•Гейда Лукаш•Хранак Робин•Дуэ Сампсон•Копич Ян•Буха Павел•Калвач Лукаш•Каду•Дуросинми Рафиу86' (Выдра Матей (86') •Хори Томаш77' (Климент Ян (77') • 86'Шулц Павел53' (Траоре Ибрагим (53')
Коновалов Иван•Каиров Багдат• 3'Рогач Иван•Младжович Боян•Габараев Альберт•Шахов Евгений•Мужиков Серикжан68' (Галым Бейбит (68') • 85'Илич Йован78' (Забелин Павел (78') •Жарынбетов Самат61' (Чесноков Ислам (61') •Дебле Серж61' (Иванович Игор (61') • 86'Вукадинович Милян61' (Мркаич Момчило (61')
31 августа. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
Бан пользователя