«Тобол» выбыл из еврокубков, не сумев удивить в матче с «Викторией»

«Тобол» покидает еврокубки в шаге от группового раунда Лиги конференций. Казахстанская команда гостила у чешской «Виктории» и нуждалась в победе для успешного итогового результата. Но соперник был очень уж силен и полностью переиграл «Тобол». В первом тайме игроки «Виктории» до верного разыграли мяч после углового, и Томаш Хорн забивал почти с ленточки. После перерыва после кросса слева здорово сыграл головой Рафиу Дуросинми - 2:0. Только под конец игры начали появляться полумоменты у «Тобола», но последнее слово было за соперником - 3:0.