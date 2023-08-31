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«Тобол» выбыл из еврокубков, не сумев удивить в матче с «Викторией»

31 Августа 2023 • 21:55 Комментировать
Виктория Пльзень
3:0
Тобол
окончен

«Тобол» покидает еврокубки в шаге от группового раунда Лиги конференций. Казахстанская команда гостила у чешской «Виктории» и нуждалась в победе для успешного итогового результата. Но соперник был очень уж силен и полностью переиграл «Тобол». В первом тайме игроки «Виктории» до верного разыграли мяч после углового, и Томаш Хорн забивал почти с ленточки. После перерыва после кросса слева здорово сыграл головой Рафиу Дуросинми - 2:0. Только под конец игры начали появляться полумоменты у «Тобола», но последнее слово было за соперником - 3:0.

Протокол игры  
Виктория Пльзень3:0Тобол
(1:0) Хори Томаш32'  

(2:0) Дуросинми Рафиу 59'

(2:0) Траоре Ибрагим 90'

  
Штанек ЙиндрихГейда ЛукашХранак РобинДуэ СампсонКопич ЯнБуха ПавелКалвач ЛукашКадуДуросинми Рафиу 86' (Выдра Матей ( 86') Хори Томаш 77' (Климент Ян ( 77'  86') Шулц Павел 53' (Траоре Ибрагим ( 53')
Запасные: Влканова АдамТврдонь МарианГолик ЛиборМоскейра ДжонИрка ЭрикПалуска ЯнРжезник РадимЕмелка ВацлавЕдличка Мартин
Коновалов ИванКаиров Багдат  3'Рогач ИванМладжович БоянГабараев АльбертШахов ЕвгенийМужиков Серикжан 68' (Галым Бейбит ( 68'  85') Илич Йован 78' (Забелин Павел ( 78') Жарынбетов Самат 61' (Чесноков Ислам ( 61') Дебле Серж 61' (Иванович Игор ( 61'  86') Вукадинович Милян 61' (Мркаич Момчило ( 61')
Запасные: Жакупов ТимурЕрмекбаев БекзатСемченков ДаниярКиреенко ПавелМелихов ЮрийБусурманов Султан
31 августа. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).

 

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Тобол Виктория Пльзень
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