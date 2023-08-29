​Канчельскис высказался о возможном бойкоте «Тоболом» матча Лиги конференций

Андрей Канчельскис, который занимает пост генерального директора «Тобола», высказался насчёт ситуации с игрой против «Виктории» из Пльзени в Лиге конференций.

Ранее в «Тоболе» сообщили о возможном бойкоте матча по причине того, что игроки из России и Беларуси не получили визу.

Канчельскис сказал, что «Тобол» работает над решением вопроса. Пока что в клубе не понимают, чем чешская стороны объясняет отказы в выдаче виз.

«Вариант с бойкотом матча? У нас есть два дня, чтобы решить этот вопрос. Дождёмся финального решения, и уже только тогда будем думать о дальнейшем», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Тобол» проиграл «Виктории» дома со счётом 1:2.