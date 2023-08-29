Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

​Канчельскис высказался о возможном бойкоте «Тоболом» матча Лиги конференций

29 Августа 2023 • 15:16 Комментировать
Виктория Пльзень
...
Тобол
1 1.25 X 6.10 2 11.00
31.08 20:00

Андрей Канчельскис, который занимает пост генерального директора «Тобола», высказался насчёт ситуации с игрой против «Виктории» из Пльзени в Лиге конференций.

Ранее в «Тоболе» сообщили о возможном бойкоте матча по причине того, что игроки из России и Беларуси не получили визу.

Канчельскис сказал, что «Тобол» работает над решением вопроса. Пока что в клубе не понимают, чем чешская стороны объясняет отказы в выдаче виз.

«Вариант с бойкотом матча? У нас есть два дня, чтобы решить этот вопрос. Дождёмся финального решения, и уже только тогда будем думать о дальнейшем», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Тобол» проиграл «Виктории» дома со счётом 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тобол Андрей Канчельскис Виктория Пльзень
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ ТОБОЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
15:16 · Лига конференций УЕФА
​Канчельскис высказался о возможном бойкоте «Тоболом» матча Лиги конференций
27 Августа
15:19 · Украина. Премьер-лига
​Луческу – о своих словах в адрес «Бешикташа»: «Дискриминации не было»
02:38 · Нидерланды. Эредивизие
Паскаль Янсен установил новый рекорд АЗ, побив достижения Вербека и ван Галя
25 Августа
13:23 · Лига конференций УЕФА
​Луческу назвал «Бешикташ» «сборной Африки»
24 Августа
23:44 · Лига конференций УЕФА
Риера: У Егора Пруцева фантастический потенциал
23:41 · Лига конференций УЕФА
БАТЭ разгромно проиграл косовскому клубу
22:07 · Лига конференций УЕФА
Гол Зайнутдинова на 90-й минуте позволил «Бешикташу» обыграть киевское «Динамо»
22:04 · Лига конференций УЕФА
Зайнутдинов дебютировал за «Бешикташ» и сразу же отметился голом 1
19:14 · Лига конференций УЕФА
Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч Лиги конференций
19:04 · Лига конференций УЕФА
«Астана» оказалась сильнее «Партизани»
19:02 · Лига конференций УЕФА
«Виктория» в гостях переиграла «Тобол»
13:22 · Лига конференций УЕФА
​Тренер ПАОКа высказался о проблеме с Оздоевым
13:17 · Лига конференций УЕФА
​Оздоев пропустит матч Лиги конференций – россиянину не дали визу
23 Августа
21:40 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» забила 5 мячей «Хиберниану»
21:33 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» не проиграл «Спартаку» из Трнавы, проведя весь матч вдесятером
Все новости
Рекомендуем