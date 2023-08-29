​«Тобол» может бойкотировать матч Лиги конференций – россияне не получили визы

В четверг «Тобол» должен провести ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Виктории» из Пльзени. Владелец казахстанского клуба Алимжан Калдияров опубликовал в социальных сетях обращение. В числе прочего он сказал, что если футболисты команды, представляющие ЕАЭС, так и не получат визы, то «Тобол» может не выйти на поле.

Отметим, что в составе «Тобола» выступают россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко. Они не получили визы, как и белорус Павел Забелин.

В первом матче «Тобол» проиграл «Виктории» дома со счётом 1:2.

Напомним, на что прошлой неделе из-за проблемы с визой за ПАОК не сыграл Магомед Оздоев.