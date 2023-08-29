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Лига конференций

​«Тобол» может бойкотировать матч Лиги конференций – россияне не получили визы

29 Августа 2023 • 13:19 Комментировать (1)
Виктория Пльзень
...
Тобол
1 1.25 X 6.10 2 11.00
31.08 20:00

В четверг «Тобол» должен провести ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Виктории» из Пльзени. Владелец казахстанского клуба Алимжан Калдияров опубликовал в социальных сетях обращение. В числе прочего он сказал, что если футболисты команды, представляющие ЕАЭС, так и не получат визы, то «Тобол» может не выйти на поле.

Отметим, что в составе «Тобола» выступают россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко. Они не получили визы, как и белорус Павел Забелин.

В первом матче «Тобол» проиграл «Виктории» дома со счётом 1:2.

Напомним, на что прошлой неделе из-за проблемы с визой за ПАОК не сыграл Магомед Оздоев.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Виктория Пльзень
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ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ ТОБОЛ
Комментарии (1)
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ингерман
29 Августа 2023 в 14:45
ай супастацы оне такия.. хе..
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