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​Луческу назвал «Бешикташ» «сборной Африки»

25 Августа 2023 • 13:23 Комментировать
Бешикташ
...
Динамо Киев
31.08 21:00

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий после поражения от «Бешикташа» (2:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

«Мы не играли против «Бешикташа», мы играли против сборной Африки. У нас же было 11 игроков, которые тренировались в клубе», - сказал Луческу, чьи слова приводит Nexus Sports.

Стоит сказать, что в своё время – в 2002-2004 годах – Луческу тренировал «Бешикташ». После этого он перебрался в «Шахтёр», где отработал 12 лет.

В последний вечер лета «Бешикташ» и «Динамо» проведут ответный матч в Турции. Киевской команде будет сложно отыграться.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Динамо Киев Мирча Луческу
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БЕШИКТАШ ДИНАМО КИЕВ
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