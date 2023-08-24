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БАТЭ разгромно проиграл косовскому клубу

24 Августа 2023 • 23:41 Комментировать
ФК Балкани
4:1
БАТЭ
окончен

В споре за право сыграть  на групповой стадии Лиги конференций БАТЭ гостил у косовского «Балкани». Резвое начало игры привело к быстрому голу белорусов, Денис Лаптев получил вертикаль в штрафную и вторым касанием перебросил вратаря. Голевой ответ последовал после подачи углового - кросс, никто не коснулся мяча, и Байрам Яшаница здорово пробил головой. После перерыва у «Балкани» снова сработал стандарт, никто не помешал Блеарту Толаю забить головой. Девять минут спустя он же отличился ударом ногой. На 89-й минуте после корнера Арменд Тачи сделал счет разгромным.

4:1, борисовчанам будет непросто в ответной встрече.

Протокол игры  
ФК Балкани4:1БАТЭ
  10'Лаптев Денис (0:1)
(1:1) Яшаница Байрам31'  
(2:1) Толай Блеарт58'  
(3:1) Толай Блеарт67'  
(4:1) Тачи Арменд89'  
Количи ЭнеаТачи АрмендДелова ЛюмбардхЯшаница БайрамТраши Лоренц  72'Кореница Меритон 90' (Рамадани Рамуш ( 90') Куц ЭдвинКрейзу Алмир 80' (Лимай Весель ( 80') Грипши НазмиБериша АльбинТолай Блеарт 90' (Потоку Арбер ( 90')
Запасные: Хоха АндреаХалили ГентритМарк-Оливье ЙоанЛюлянович ДамирКапра АльбинШаля Леонард
Кудравец АндрейНечаев ДанилаХадаркевич Руслан  56'Бане СидиЖимо ШерифГромыко Валерий  45' 77' (Антилевский Дмитрий ( 77') Бочеров ВалерийГречихо Денис 87' (Шестюк Александр ( 87') Малькевич Владислав 77' (Подстрелов Дмитрий ( 77'  79') Лаптев Денис 77' (Исламович Сеад ( 77'  85') Концевой Артём Александрович
Запасные: Мартынов АлександрВасилевич ИльяЧерноок КириллСотников ВикторВолков Сергей АлександровичДергачев Вячеслав
24 августа. Стадион "Фадиль Вокри".

 

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Балкани
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