БАТЭ разгромно проиграл косовскому клубу

В споре за право сыграть на групповой стадии Лиги конференций БАТЭ гостил у косовского «Балкани». Резвое начало игры привело к быстрому голу белорусов, Денис Лаптев получил вертикаль в штрафную и вторым касанием перебросил вратаря. Голевой ответ последовал после подачи углового - кросс, никто не коснулся мяча, и Байрам Яшаница здорово пробил головой. После перерыва у «Балкани» снова сработал стандарт, никто не помешал Блеарту Толаю забить головой. Девять минут спустя он же отличился ударом ногой. На 89-й минуте после корнера Арменд Тачи сделал счет разгромным.
4:1, борисовчанам будет непросто в ответной встрече.
Протокол игры
|10'Лаптев Денис (0:1)
|(1:1) Яшаница Байрам31'
|(2:1) Толай Блеарт58'
|(3:1) Толай Блеарт67'
|(4:1) Тачи Арменд89'
Количи Энеа•Тачи Арменд•Делова Люмбардх•Яшаница Байрам•Траши Лоренц• 72'Кореница Меритон90' (Рамадани Рамуш (90') •Куц Эдвин•Крейзу Алмир80' (Лимай Весель (80') •Грипши Назми•Бериша Альбин•Толай Блеарт90' (Потоку Арбер (90')
Кудравец Андрей•Нечаев Данила•Хадаркевич Руслан• 56'Бане Сиди•Жимо Шериф•Громыко Валерий 45'77' (Антилевский Дмитрий (77') •Бочеров Валерий•Гречихо Денис87' (Шестюк Александр (87') •Малькевич Владислав77' (Подстрелов Дмитрий (77') • 79'Лаптев Денис77' (Исламович Сеад (77') • 85'Концевой Артём Александрович
24 августа. Стадион "Фадиль Вокри".
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