БАТЭ разгромно проиграл косовскому клубу

В споре за право сыграть на групповой стадии Лиги конференций БАТЭ гостил у косовского «Балкани». Резвое начало игры привело к быстрому голу белорусов, Денис Лаптев получил вертикаль в штрафную и вторым касанием перебросил вратаря. Голевой ответ последовал после подачи углового - кросс, никто не коснулся мяча, и Байрам Яшаница здорово пробил головой. После перерыва у «Балкани» снова сработал стандарт, никто не помешал Блеарту Толаю забить головой. Девять минут спустя он же отличился ударом ногой. На 89-й минуте после корнера Арменд Тачи сделал счет разгромным.

4:1, борисовчанам будет непросто в ответной встрече.