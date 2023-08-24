Гол Зайнутдинова на 90-й минуте позволил «Бешикташу» обыграть киевское «Динамо»

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций киевское «Динамо» играло против «Бешикташа». Команда Мирчи Луческу выглядело очень неплохо, но успеха не добилось. В конце не самого событийного первого тайма турки реализовали пенальти. Сразу после перерыва Александр Караваев расстрелял ворота метров с 15, но судьи усмотрели вне игры. Но все же украинцы отыгрались, Николай Шапаренко почти от линии штрафной попал в левую девятку. После корнера «Бешикташ» снова повел, удар головой в упор нанес Омар Колли. Тут же счет сравнялся, когда Назар Волошин головой пробил в противоход голкиперу. В компенсированное время Бактиёр Зайнутдинов, отыгравший один тайм, метров с семи поставил точку - 3:2. Все решится в Турции через неделю.
Протокол игры
|40'Абубакар Венсан (0:1)
|(1:1) Шапаренко Николай60'
|64'Колли Омар (1:2)
|(2:2) Волошин Назар66'
|90' Зайнутдинов Бактиёр (2:3)
Бущан Георгий•Тымчик Александр•Попов Денис II•Сирота Александр•Дубинчак Владислав•Караваев Александр•Сидорчук Сергей•Шапаренко Николай•Волошин Назар76' (Диалло Самба (76') •Буяльский Виталий90' (Царенко Антон (90') •Ванат Владислав
Гюнок Мерт•Розье Валентен• 79'Амарти Даниэль•Колли Омар•Масуаку Артур46' (Зайнутдинов Бактиёр (46') •Хаджиахметович Амир• 89'Учан Салих86' (Окслейд-Чемберлен Алекс (86') •Фернандеш Жедсон•Булут Онур64' (Рашица Милот (64') •Абубакар Венсан88' (Тосун Дженк (88') •Мулека Джексон64' (Мераш Умут (64')
24 августа. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".
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