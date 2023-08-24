Гол Зайнутдинова на 90-й минуте позволил «Бешикташу» обыграть киевское «Динамо»

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций киевское «Динамо» играло против «Бешикташа». Команда Мирчи Луческу выглядело очень неплохо, но успеха не добилось. В конце не самого событийного первого тайма турки реализовали пенальти. Сразу после перерыва Александр Караваев расстрелял ворота метров с 15, но судьи усмотрели вне игры. Но все же украинцы отыгрались, Николай Шапаренко почти от линии штрафной попал в левую девятку. После корнера «Бешикташ» снова повел, удар головой в упор нанес Омар Колли. Тут же счет сравнялся, когда Назар Волошин головой пробил в противоход голкиперу. В компенсированное время Бактиёр Зайнутдинов, отыгравший один тайм, метров с семи поставил точку - 3:2. Все решится в Турции через неделю.