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Гол Зайнутдинова на 90-й минуте позволил «Бешикташу» обыграть киевское «Динамо»

24 Августа 2023 • 22:07 Комментировать
Динамо Киев
2:3
Бешикташ
окончен

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций киевское «Динамо» играло против «Бешикташа». Команда Мирчи Луческу выглядело очень неплохо, но успеха не добилось. В конце не самого событийного первого тайма турки реализовали пенальти. Сразу после перерыва Александр Караваев расстрелял ворота метров с 15, но судьи усмотрели вне игры. Но все же украинцы отыгрались, Николай Шапаренко почти от линии штрафной попал в левую девятку. После корнера «Бешикташ» снова повел, удар головой в упор нанес Омар Колли. Тут же счет сравнялся, когда Назар Волошин головой пробил в противоход голкиперу. В компенсированное время Бактиёр Зайнутдинов, отыгравший один тайм, метров с семи поставил точку - 3:2. Все решится в Турции через неделю.

Протокол игры  
Динамо Киев2:3Бешикташ
  40'Абубакар Венсан (0:1)
(1:1) Шапаренко Николай60'  
  64'Колли Омар (1:2)
(2:2) Волошин Назар66' 90' Зайнутдинов Бактиёр (2:3)
Бущан ГеоргийТымчик АлександрПопов Денис IIСирота АлександрДубинчак ВладиславКараваев АлександрСидорчук СергейШапаренко НиколайВолошин Назар 76' (Диалло Самба ( 76') Буяльский Виталий 90' (Царенко Антон ( 90') Ванат Владислав
Запасные: Рамадани РешатШепелев ВладимирЭнтони Пэррис КахимБражко ВладимирВивчаренко КонстантинБиловар КристианДячук МаксимМалыш НавинНещерет РусланБенито
Гюнок МертРозье Валентен  79'Амарти ДаниэльКолли ОмарМасуаку Артур 46' (Зайнутдинов Бактиёр ( 46') Хаджиахметович Амир  89'Учан Салих 86' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 86') Фернандеш ЖедсонБулут Онур 64' (Рашица Милот ( 64') Абубакар Венсан 88' (Тосун Дженк ( 88') Мулека Джексон 64' (Мераш Умут ( 64')
Запасные: Ювакуран УткуДестаноглу ЭрсинОнана ЖанТыкназ ДемирРебич АнтеЙылмаз КарталУйсал Неджип
24 августа. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Динамо Киев Бактиёр Зайнутдинов
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