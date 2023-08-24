Зайнутдинов дебютировал за «Бешикташ» и сразу же отметился голом

Завершился первый матч финала квалификации Лиги конференций УЕФА между киевским «Динамо» и «Бешикташом». Победу со счётом 3:2 одержал стамбульский клуб.

В начале второго тайма за турецкий клуб дебютировал бывший полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, а в концовке матча отметился забитым мячом, тем самым сумев принести победу своей новой команде.

Напомним, что в летнее трансферное окно 25-летний футболист перешёл в «Бешикташ», заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.