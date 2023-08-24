Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, «Фиорентина» встретится с «Рапидом» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций.

Российский форвард Александр Кокорин, выступающий за «фиалок», начнет игру против «Радипа» из Вены на скамейке запасных.

Полностью стартовый состав «Фиорентины» выглядит следующим образом: Террачиано (вр), Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Бонавентура, Мело, Мандрагора, Гонсалес, Нзола, Брекало.

Начало матча «Рапид» - «Фиорентина» запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 32-летний Кокорин пока на поле не появлялся.