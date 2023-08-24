​Тренер ПАОКа высказался о проблеме с Оздоевым

Рэзван Луческу, который занимает должность главного тренера ПАОКа, высказался о ситуации с Магомедом Оздоевым. Как известно, российский полузащитник пропустит матч Лиги конференций против «Хартса» из-за того, что он не смог получить визу.

«Это большая несправедливость, когда теряешь футболиста из-за проблем с визой. Не понимаю, почему принимаются такие решения, но не хочу много говорить на эту тему», - слова Луческу приводит пресс-служба ПАОКа.

Матч «Хартс» - ПАОК стартует 24 августа в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт через неделю в Греции.

В летнее трансферное окно Магомед Оздоев перебрался в ПАОК из «Фатих Карагюмрюк».