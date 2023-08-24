​Оздоев пропустит матч Лиги конференций – россиянину не дали визу

Полузащитник Магомед Оздоев всё-таки пропустит гостевой матч Лиги конференций против «Хартса». В греческом ПАОКе до последнего надеялись, что ситуацию с визой для российского футболиста удастся решить, но этого не случилось.

«Магомед не получил визу. Он не будет доступен на сегодняшний матч», - ответ пресс-службы ПАОКа приводит ТАСС.

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Хартсом» и ПАОКом стартует 24 августа в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в летнее трансферное окно Магомед Оздоев перешёл в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюк», где он провёл один год.