«Астон Вилла» забила 5 мячей «Хиберниану»

«Астон Вилла» сыграла в Шотландии против «Хиберниана» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций и просто уничтожила оборону противника, позволив тому за 90 минут лишь раз пробить по воротам. Люка Динь навесил к правой штанге, и Олли Уоткинс открыл счет. В похожем ключе Уоткинс оформил дубль. Под конец тайма Динь набросил мяч на голову Леона Бэйли - разгром. Динь не успокоился, и после перерыва вывел Уоткинса один на один с голкипером, реализовано. Под конец игры Дуглас Соарес с пенальти забил пятый гол англичан. Ответный матч будет сущей формальностью.