«Астон Вилла» забила 5 мячей «Хиберниану»

«Астон Вилла» сыграла в Шотландии против «Хиберниана» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций и просто уничтожила оборону противника, позволив тому за 90 минут лишь раз пробить по воротам. Люка Динь навесил к правой штанге, и Олли Уоткинс открыл счет. В похожем ключе Уоткинс оформил дубль. Под конец тайма Динь набросил мяч на голову Леона Бэйли - разгром. Динь не успокоился, и после перерыва вывел Уоткинса один на один с голкипером, реализовано. Под конец игры Дуглас Соарес с пенальти забил пятый гол англичан. Ответный матч будет сущей формальностью.
Протокол игры
|17'Уоткинс Олли (0:1)
|33'Уоткинс Олли (0:2)
|42'Бэйли Леон (0:3)
|51'Уоткинс Олли (0:4)
|74'Соарес Дуглас (0:5)
Маршалл Дэвид•Фиш Уильям•Хэнлон Пол69' (Бушири Рокки (69') •Стивенсон Льюис•Миллер Льюис•Обита Джордан46' (Джегго Джеймс (46') •Кэмпбелл Джош69' (Дойл-Хейс Джейк (69') •Ньюэлл Джо•Йуан Элье•Венте Дилан71' (Доидж Кристиан (71') •Бойл Мартин
Мартинес Эмилиано46' (Ольсен Робин (46') •Карлос Диего Сантос•Конса Эзри75' (Кэш Мэтти (75') •Торрес Пау II•Динь Люка• 21'Макгинн Джон•Камара Бубакар I67' (Тилеманс Юри (67') •Соарес Дуглас•Диаби Мусса•Уоткинс Олли69' (Траоре Бертран (69') •Бэйли Леон69' (Дуран Джон (69')
Запасные: Реван Себастьян•Чамберс Калум•Маршалл Филип•Фини Джош
23 августа. Стадион "Истер Роуд".
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