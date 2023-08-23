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«Астон Вилла» забила 5 мячей «Хиберниану»

23 Августа 2023 • 21:40 Комментировать
Хиберниан
0:5
Астон Вилла
окончен

«Астон Вилла» сыграла в Шотландии против «Хиберниана» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций и просто уничтожила оборону противника, позволив тому за 90 минут лишь раз пробить по воротам. Люка Динь навесил к правой штанге, и Олли Уоткинс открыл счет. В похожем ключе Уоткинс оформил дубль. Под конец тайма Динь набросил мяч на голову Леона Бэйли - разгром. Динь не успокоился, и после перерыва вывел Уоткинса один на один с голкипером, реализовано. Под конец игры Дуглас Соарес с пенальти забил пятый гол англичан.  Ответный матч будет сущей формальностью.

Протокол игры  
Хиберниан0:5Астон Вилла
  17'Уоткинс Олли (0:1)
  33'Уоткинс Олли (0:2)
  42'Бэйли Леон (0:3)
  51'Уоткинс Олли (0:4)
  74'Соарес Дуглас (0:5)
Маршалл ДэвидФиш УильямХэнлон Пол 69' (Бушири Рокки ( 69') Стивенсон ЛьюисМиллер ЛьюисОбита Джордан 46' (Джегго Джеймс ( 46') Кэмпбелл Джош 69' (Дойл-Хейс Джейк ( 69') Ньюэлл ДжоЙуан ЭльеВенте Дилан 71' (Доидж Кристиан ( 71') Бойл Мартин
Запасные: Мегва КанаячуквуБоруц МаксимилианМакинтайр ДжейкобМолотников РудиМакаллистер РобенДелферрьере АлланЛе Фондре АдамХарботтл Райли
Мартинес Эмилиано 46' (Ольсен Робин ( 46') Карлос Диего СантосКонса Эзри 75' (Кэш Мэтти ( 75') Торрес Пау IIДинь Люка  21'Макгинн ДжонКамара Бубакар I 67' (Тилеманс Юри ( 67') Соарес ДугласДиаби МуссаУоткинс Олли 69' (Траоре Бертран ( 69') Бэйли Леон 69' (Дуран Джон ( 69')
Запасные: Реван СебастьянЧамберс КалумМаршалл ФилипФини Джош
23 августа. Стадион "Истер Роуд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Хиберниан
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