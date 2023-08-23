«Днепр-1» не проиграл «Спартаку» из Трнавы, проведя весь матч вдесятером

Вице-чемпион Украины, «Днепр-1» стартовал в третьем еврокубке в этом сезоне. Выездной матч против «Спартака» из Трнавы начался с удаления Эдуарда Сарапия за фон последней надежды уже на пятой минуте. В первом тайме голкипер Яков Кинарейкин трижды демонстрировал чудеса реакции и отстоял свои ворота. И все же в начале второго тайма Келвин Офори открыл счет, мяч после рикошета ударился о перекладину и упал в сетку. Относительно быстро соперник отыгрался, Алексей Гуцуляк упал в штрафной, а Александр Пихалёнок уверенно реализовал пенальти. Эрик Даниэл с дальней дистанции запустил мяч в перекладину. На 89-й минуте «Днепр-1» остался вдевятером после удаления Игоря Когута, но все же счет не изменился - 1:1. Всё решится через неделю.