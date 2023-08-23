«Днепр-1» не проиграл «Спартаку» из Трнавы, проведя весь матч вдесятером

Вице-чемпион Украины, «Днепр-1» стартовал в третьем еврокубке в этом сезоне. Выездной матч против «Спартака» из Трнавы начался с удаления Эдуарда Сарапия за фон последней надежды уже на пятой минуте. В первом тайме голкипер Яков Кинарейкин трижды демонстрировал чудеса реакции и отстоял свои ворота. И все же в начале второго тайма Келвин Офори открыл счет, мяч после рикошета ударился о перекладину и упал в сетку. Относительно быстро соперник отыгрался, Алексей Гуцуляк упал в штрафной, а Александр Пихалёнок уверенно реализовал пенальти. Эрик Даниэл с дальней дистанции запустил мяч в перекладину. На 89-й минуте «Днепр-1» остался вдевятером после удаления Игоря Когута, но все же счет не изменился - 1:1. Всё решится через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Офори Келвин55'
|67'Пихалёнок Александр (1:1)
Такач Доминик•Коштрна Кристиан•Штетина Лукаш•Коша Себастьян•Микович Мартин82' (Азанго Филип (82') •Буката Мартин 45'46' (Стефаник Самуэль (46') •Желькович Адриан82' (Баинович Филип (82') •Прохазка Роман46' (Ристовски Милан (46') •Офори Келвин• 53'Джуричин Марко46' (Осени Азиз (46') • 58'Даниэл Эрик 13'
Кинарейкин Яков•Мирошниченко Денис•Сваток Александр• 45'Сарапий Эдуард• 5'Кравец Василий•Бабенко Руслан•Леднeв Богдан72' (Филиппов Александр (72') •Рубчинский Валентин 45'59' (Когут Игорь (59' 74') • 89'Пихалёнок Александр88' (Горин Олег (88') •Горбунов Сергей Олегович59' (Каплиенко Александр (59') •Гуцуляк Алексей
23 августа. Стадион "Антон Малатинский".
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