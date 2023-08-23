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«Днепр-1» не проиграл «Спартаку» из Трнавы, проведя весь матч вдесятером

23 Августа 2023 • 21:33 Комментировать
Спартак Трнава
1:1
Днепр-1
окончен

Вице-чемпион Украины, «Днепр-1» стартовал в третьем еврокубке в этом сезоне. Выездной матч против «Спартака» из Трнавы начался с удаления Эдуарда Сарапия за фон последней надежды уже на пятой минуте. В первом тайме голкипер Яков Кинарейкин трижды демонстрировал чудеса реакции и отстоял свои ворота. И все же в начале второго тайма Келвин Офори открыл счет, мяч после рикошета ударился о перекладину и упал в сетку. Относительно быстро соперник отыгрался, Алексей Гуцуляк упал в штрафной, а Александр Пихалёнок уверенно реализовал пенальти. Эрик Даниэл с дальней дистанции запустил мяч в перекладину. На 89-й минуте «Днепр-1» остался вдевятером после удаления Игоря Когута, но все же счет не изменился - 1:1. Всё решится через неделю.

Протокол игры  
Спартак Трнава1:1Днепр-1
(1:0) Офори Келвин55'  
  67'Пихалёнок Александр (1:1)
Такач ДоминикКоштрна КристианШтетина ЛукашКоша СебастьянМикович Мартин 82' (Азанго Филип ( 82') Буката Мартин  45' 46' (Стефаник Самуэль ( 46') Желькович Адриан 82' (Баинович Филип ( 82') Прохазка Роман 46' (Ристовски Милан ( 46') Офори Келвин  53'Джуричин Марко 46' (Осени Азиз ( 46'  58') Даниэл Эрик  13'
Запасные: Уйлаки МарекРусов ДобривойПена РикардоГоросито НиколасВантруба МартинКомпан-Брезник МихаШулек Мартин
Кинарейкин ЯковМирошниченко ДенисСваток Александр  45'Сарапий Эдуард  5'Кравец ВасилийБабенко РусланЛеднeв Богдан 72' (Филиппов Александр ( 72') Рубчинский Валентин  45' 59' (Когут Игорь ( 59'  74'  89') Пихалёнок Александр 88' (Горин Олег ( 88') Горбунов Сергей Олегович 59' (Каплиенко Александр ( 59') Гуцуляк Алексей
Запасные: Кивинда ДаниэльПерес ФелипеТанчик ВладимирПасич ЕвгенийМакс ВалефПурита ЭмилианоФерейра Фабрисио
23 августа. Стадион "Антон Малатинский".

 

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