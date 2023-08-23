​В УЕФА отреагировали на проблемы Оздоева с визой - футболист может пропустить матч Лиги конференций

Полузащитник Магомед Оздоев рискует пропустить матч Лиги конференций против «Хартса» из-за проблем с визой. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе УЕФА.
«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд», - ответ УЕФА приводит ТАСС.
УЕФА подчеркнул, что решать вопросы с визами для футболистов должны клубы.
Матч «Хартс» - ПАОК в рамках раунда плей-офф Лиги конференций пройдёт в четверг, 24 августа.
Стоит напомнить, что в летнее трансферное окно Магомед Оздоев перебрался в ПАОК из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».
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