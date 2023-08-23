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Лига конференций

​В УЕФА отреагировали на проблемы Оздоева с визой - футболист может пропустить матч Лиги конференций

23 Августа 2023 • 16:51 Комментировать (1)
Хартс
...
ПАОК
1 2.70 X 3.25 2 2.70
24.08 21:45

Полузащитник Магомед Оздоев рискует пропустить матч Лиги конференций против «Хартса» из-за проблем с визой. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе УЕФА.

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд», - ответ УЕФА приводит ТАСС.

УЕФА подчеркнул, что решать вопросы с визами для футболистов должны клубы.

Матч «Хартс» - ПАОК в рамках раунда плей-офф Лиги конференций пройдёт в четверг, 24 августа.

Стоит напомнить, что в летнее трансферное окно Магомед Оздоев перебрался в ПАОК из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК УЕФА Магомед Оздоев
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Комментарии (1)
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wertygaz
23 Августа 2023 в 17:25
А УЕФА на что тогда? Тогда визы не будут давать основным игрокам, и команда станет слабее. Это инструмент для достижения результата.
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