​Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на еврокубковый матч, Амрабат – нет

«Фиорентина» опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций против венского «Рапида». Стоит отметить, что в заявке присутствует российский нападающий Александр Кокорин. А вот марокканский полузащитник Софьян Амрабат в списке отсутствует. Ранее в прессе сообщалось о том, что «фиалки» выдвинули игроку ультиматум – он должен определиться с будущим в течение ближайших двух-трёх дней.

Матч между «Рапидом» и «Фиорентиной» пройдёт в Австрии в четверг,24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.