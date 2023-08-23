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​Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на еврокубковый матч, Амрабат – нет

23 Августа 2023 • 15:37 Комментировать
Рапид Вена
...
Фиорентина
1 5.00 X 4.05 2 1.65
24.08 20:00

«Фиорентина» опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций против венского «Рапида». Стоит отметить, что в заявке присутствует российский нападающий Александр Кокорин. А вот марокканский полузащитник Софьян Амрабат в списке отсутствует. Ранее в прессе сообщалось о том, что «фиалки» выдвинули игроку ультиматум – он должен определиться с будущим в течение ближайших двух-трёх дней.

Матч между «Рапидом» и «Фиорентиной» пройдёт в Австрии в четверг,24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Софьян Амрабат
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РАПИД ВЕНА ФИОРЕНТИНА
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