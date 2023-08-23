В ПАОКе прокомментировали проблемы с визой у Оздоева

Вице-президент ПАОК Макис Гагацис высказался о том, что российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев не может получить визу для въезда в Великобританию, чтобы принять участие в матче квалификации Лиги конференций УЕФА.

Спортивный деятель отметил, что ситуация заключается в том, что Оздоеву, как и всем гражданам России, для получения визы для пребывания в Великобритании, нужна дополнительная проверка.

«Игра уже завтра, если мы сегодня не сделаем ему визу, то Оздоев скорее всего пропустит завтрашний матч Лиги конференций с «Хартс», - приводит слова Гагатсиса Sport24.

Поединок между ПАОКом и «Хартсом» состоится завтра, 24 августа.