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Лига конференций

В ПАОКе прокомментировали проблемы с визой у Оздоева

23 Августа 2023 • 12:16 Комментировать
Хартс
...
ПАОК
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24.08 21:45

Вице-президент ПАОК Макис Гагацис высказался о том, что российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев не может получить визу для въезда в Великобританию, чтобы принять участие в матче квалификации Лиги конференций УЕФА.

Спортивный деятель отметил, что ситуация заключается в том, что Оздоеву, как и всем гражданам России, для получения визы для пребывания в Великобритании, нужна дополнительная проверка.

«Игра уже завтра, если мы сегодня не сделаем ему визу, то Оздоев скорее всего пропустит завтрашний матч Лиги конференций с «Хартс», - приводит слова Гагатсиса Sport24.

Поединок между ПАОКом и «Хартсом» состоится завтра, 24 августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Макис Гагацис
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