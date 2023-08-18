Сын Ривалдо забил за румынский «Фарул»

Румынский чемпион «Фарул», потерпев неудачу в противостоянии с молдавским «Шерифом» (вот же ирония судьбы!), отправился в Лигу конференций, где выступает несколько более удачно.

В очередном квалификационном раунде румынский клуб, название которого переводится как «маяк», подсветил путь на выход из турнира эстонцам из «Флоры» (наверное, чтобы не медлили по известной привычке), забив тем два безответных мяча.

Jдин из них записал на свой счет Ривалдиньо - сын знаменитого экс-игрока «Барселоны» Ривалдо, обладателя «Золотого мяча» в 1999 году. В Европе Ривалдиньо, которому 28 лет, выступает с 2017 года, правда, в основном это румынские клубы.