Бакинский «Сабах» в серии пенальти проиграл «Партизану»

Бакинский «Сабах» ехал на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против «Партизана» с форой в два гола. Сербы сегодня сыграли лучше, чем две недели назад, и исправились. Гол Салданьи позволил им выиграть первый тайм, а точный удар Бибраса Натхо - сравнять результат по сумме двух матчей. Победитель определился в серии пенальти, «Партизан» был удачливее (5:4) и далее сыграет против «Нордшеланна».