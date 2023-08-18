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Бакинский «Сабах» в серии пенальти проиграл «Партизану»

18 Августа 2023 • 00:56 Комментировать
Партизан
2:0
Сабах Баку
окончен после пенальти

Бакинский «Сабах» ехал на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против «Партизана» с форой в два гола. Сербы сегодня сыграли лучше, чем две недели назад, и исправились. Гол Салданьи позволил им выиграть первый тайм, а точный удар Бибраса Натхо - сравнять результат по сумме двух матчей. Победитель определился в серии пенальти, «Партизан» был удачливее (5:4) и далее сыграет против «Нордшеланна».

Протокол игры  
Партизан

2:0

(пен. 5:4)

Сабах Баку
(1:0) Салданья30'  
(2:0) Натхо Бибрас58'  
Йованович Александар IIArandjel StojkovicИлич МихайлоМаркович СветозарАнтич НиколаСеверина Ксандер 82' (Николич Неманья III ( 82') Белич Кристиян  107'  116'Натхо Бибрас 82' (Баждар Самед ( 82') Кануте Франк 64' (Шчекич Александар ( 64'  83') Мениг Квинси 72' (Калулу Альдо ( 72') Салданья 110' (Павлович Андрия ( 110')
Запасные: Живкович Марко IIФилипович АлександарШехович ЗлатанСтеванович НеманьяСаничанин СинишаNemanja TrifunovicСтепанович Матея
Иманов Юсиф  87'Сейдиев АминMarouane Hadhoudi  26'Шакла Софьян  57' 74' (Апе Эммануэль ( 74') Летич Боян  8' 102' (Алекперов Ильдар ( 102') Маргарита Джерл 63' (Алескеров Намик ( 63') Тиль Венсан 78' (Нуриев Джейхун ( 78') Иробисо Кристиан  90'Исаев АлексейНуриев Анатолий 78' (Муталлимов Теллур ( 78') Волков Давит 74' (Ирасабиль Хон ( 74')
Запасные: Самигуллин РустамSeymur MammadovМехбалиев НиджатCamal CafarovRahman DashdamirovСедов Шакир
17 августа. Стадион "Партизан".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Сабах
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