Бакинский «Сабах» в серии пенальти проиграл «Партизану»

Бакинский «Сабах» ехал на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против «Партизана» с форой в два гола. Сербы сегодня сыграли лучше, чем две недели назад, и исправились. Гол Салданьи позволил им выиграть первый тайм, а точный удар Бибраса Натхо - сравнять результат по сумме двух матчей. Победитель определился в серии пенальти, «Партизан» был удачливее (5:4) и далее сыграет против «Нордшеланна».
Протокол игры
|Партизан
2:0
(пен. 5:4)
|Сабах Баку
|(1:0) Салданья30'
|(2:0) Натхо Бибрас58'
Йованович Александар II•Arandjel Stojkovic•Илич Михайло•Маркович Светозар•Антич Никола•Северина Ксандер82' (Николич Неманья III (82') •Белич Кристиян 107'• 116'Натхо Бибрас82' (Баждар Самед (82') •Кануте Франк64' (Шчекич Александар (64') • 83'Мениг Квинси72' (Калулу Альдо (72') •Салданья110' (Павлович Андрия (110')
Иманов Юсиф• 87'Сейдиев Амин•Marouane Hadhoudi• 26'Шакла Софьян 57'74' (Апе Эммануэль (74') •Летич Боян 8'102' (Алекперов Ильдар (102') •Маргарита Джерл63' (Алескеров Намик (63') •Тиль Венсан78' (Нуриев Джейхун (78') •Иробисо Кристиан• 90'Исаев Алексей•Нуриев Анатолий78' (Муталлимов Теллур (78') •Волков Давит74' (Ирасабиль Хон (74')
17 августа. Стадион "Партизан".
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