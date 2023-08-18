«Тобол» прошёл «Дерри Сити» в серии пенальти

В третьем квалифай-раунде Лиги конференций «Тобол» гостил у «Дерри Сити». Казахстанцы лишились запаса в один гол уже в дебюте за счет реализации 11-метрового. Майкл Даффи едва не попал в девятку. Удар Игора Ивановича в ответ остановлен на ленточке защитником. Пол Макмаллан имел два шанса вырвать итоговую победу, но все же 1:0, а это овертайм и позже серия пенальти. «Тобол» победил 6:5 и в плей-офф сыграет против «Виктории» Пльзень.
Протокол игры
|Дерри Сити
1:0
(пен. 5:6)
|Тобол
|(1:0) Петчинг Уильям15'
Махер Брайан•Бойс Ронан•Конноли Марк•МакДжанетт Кэмерон•Доэрти Бен•О'Райли Адам 69'76' (Даммигэн Кэмерон (76') •Диалло Саду88' (МакЭнефф Джордан (88') •Петчинг Уильям64' (Макэлени Патрик (64') •Макмаллан Пол88' (Каванаг Брендон (88') •МаКгонигл Джейми64' (Каванаг Киан (64') •Даффи Майкл 90'112' (Маллен Дэниел (112') 116'
Коновалов Иван•Каиров Багдат 72'90' (Габараев Альберт (90') •Рогач Иван• 104'Младжович Боян• 118'Асранкулов Роман• 86'Жарынбетов Самат76' (Оразов Рамазан (76') •Илич Йован•Мужиков Серикжан84' (Киреенко Павел (84') •Иванович Игор76' (Шахов Евгений (76') •Дебле Серж 14'113' (Забелин Павел (113') •Вукадинович Милян
17 августа. Стадион "Таллахт" (Дублин).
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