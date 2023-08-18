«Тобол» прошёл «Дерри Сити» в серии пенальти

В третьем квалифай-раунде Лиги конференций «Тобол» гостил у «Дерри Сити». Казахстанцы лишились запаса в один гол уже в дебюте за счет реализации 11-метрового. Майкл Даффи едва не попал в девятку. Удар Игора Ивановича в ответ остановлен на ленточке защитником. Пол Макмаллан имел два шанса вырвать итоговую победу, но все же 1:0, а это овертайм и позже серия пенальти. «Тобол» победил 6:5 и в плей-офф сыграет против «Виктории» Пльзень.