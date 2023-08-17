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Лига конференций

«Неман» вылетел из Лиги конференций, разгромно проиграв «Целе»

17 Августа 2023 • 23:03 Комментировать
Неман Гродно
1:4
Целе
окончен

«Неман», казалось, имел неплохие шансы пройти «Целе» в Лиге конференций, но провалил ответный матч. Белорусский коллектив пропускал и пропускал, получив по дублю от Луки Бобичанца и Жюльена Лами. Гол престижа провел Алимардон Шукуров на 86-й минуте. «Неман» покидает еврокубки.

Протокол игры  
Неман Гродно1:4Целе
  21'Бобичанец Лука (0:1)
  35'Лами Жюльен (0:2)
  55'Бобичанец Лука (0:3)
  67'Лами Жюльен (0:4)
(1:4) Шукуров Алимардон82'  
Руденок КонстантинКарпович СергейВасильев Андрей 68' (Сучков Антон ( 68') Пархоменко Егор  67'Пантя ЮрийШукуров АлимардонКозлов Михаил МихайловичЕвдокимов Олег  52' 68' (Легчилин Алексей ( 68') Савицкий ПавелАлыкулов Гулжигит 46' (Якимов Андрей ( 46') Зубович Егор 69' (Краснов Марк ( 69')
Запасные: Вейдигер КириллКравцов МаксимАнюкевич АлександрБелов МаксимПавлюковец ЮрийДайнека Аляксей
Розман МатьяжКарничник ЗанЗец Давид 61' (Милич Нино ( 61') Вуклишевич Дамьян  43'Неманич КлеменВрбанец МатицЗабуковник МаркБобичанец Лука  10' 61' (Коутер Нино ( 61') Попович Денис 68' (Бизяк Ловро ( 68') Матко Алёша 68' (Шпеляк Карло ( 68') Лами Жюльен 77' (Светлин Тамар ( 77')
Запасные: Байде ГрегорЮрхар МетодМачак Лукас
17 августа.

 

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Неман Целе
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