«Неман» вылетел из Лиги конференций, разгромно проиграв «Целе»

«Неман», казалось, имел неплохие шансы пройти «Целе» в Лиге конференций, но провалил ответный матч. Белорусский коллектив пропускал и пропускал, получив по дублю от Луки Бобичанца и Жюльена Лами. Гол престижа провел Алимардон Шукуров на 86-й минуте. «Неман» покидает еврокубки.
Протокол игры
|21'Бобичанец Лука (0:1)
|35'Лами Жюльен (0:2)
|55'Бобичанец Лука (0:3)
|67'Лами Жюльен (0:4)
|(1:4) Шукуров Алимардон82'
Руденок Константин•Карпович Сергей•Васильев Андрей68' (Сучков Антон (68') •Пархоменко Егор• 67'Пантя Юрий•Шукуров Алимардон•Козлов Михаил Михайлович•Евдокимов Олег 52'68' (Легчилин Алексей (68') •Савицкий Павел•Алыкулов Гулжигит46' (Якимов Андрей (46') •Зубович Егор69' (Краснов Марк (69')
Розман Матьяж•Карничник Зан•Зец Давид61' (Милич Нино (61') •Вуклишевич Дамьян• 43'Неманич Клемен•Врбанец Матиц•Забуковник Марк•Бобичанец Лука 10'61' (Коутер Нино (61') •Попович Денис68' (Бизяк Ловро (68') •Матко Алёша68' (Шпеляк Карло (68') •Лами Жюльен77' (Светлин Тамар (77')
Запасные: Байде Грегор•Юрхар Метод•Мачак Лукас
17 августа.
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