Киевское «Динамо» прошло «Арис» в серии пенальти

Киевское «Динамо» и греческий «Арис» провели ответный матч квалификации Лиги конференций. Игра не изобиловала опасными моментами, и практически вся острота была голевой. Невен Джурасек ударом в упор наказал номинальных хозяев за провал в обороне. Тут же заброс по вертикали, и Назар Волошин хитро ударом головой перебросил голкипера. Под конец основного времени длинный пас в штрафную, и Александр Караваев с лета вколотил мяч в сетку не без помощи голкипера. 2:1 и овертайм. На 106-й минуте «Арис» остался вдесятером, но выглядел даже острее. Серия пенальти решила судьбу противостояния, со счетом 6:5 победило «Динамо» и дальше сыграет против «Бешикташа».