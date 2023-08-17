Киевское «Динамо» прошло «Арис» в серии пенальти

Киевское «Динамо» и греческий «Арис» провели ответный матч квалификации Лиги конференций. Игра не изобиловала опасными моментами, и практически вся острота была голевой. Невен Джурасек ударом в упор наказал номинальных хозяев за провал в обороне. Тут же заброс по вертикали, и Назар Волошин хитро ударом головой перебросил голкипера. Под конец основного времени длинный пас в штрафную, и Александр Караваев с лета вколотил мяч в сетку не без помощи голкипера. 2:1 и овертайм. На 106-й минуте «Арис» остался вдесятером, но выглядел даже острее. Серия пенальти решила судьбу противостояния, со счетом 6:5 победило «Динамо» и дальше сыграет против «Бешикташа».
Протокол игры
|Динамо Киев
2:1
(пен. 6:5)
|Арис Салоники
|39'Джурасек Невен (0:1)
|(1:1) Волошин Назар45'
|(2:1) Караваев Александр85'
Бущан Георгий•Тымчик Александр72' (Караваев Александр (72') •Дячук Максим•Сирота Александр• 105'Дубинчак Владислав•Ярмоленко Андрей106' (Бенито (106') •Сидорчук Сергей72' (Андриевский Александр (72') • 110'Шапаренко Николай72' (Бражко Владимир (72') •Волошин Назар82' (Диалло Самба (82') •Буяльский Виталий•Ванат Владислав106' (Энтони Пэррис Кахим (106')
Хутесиотис Лефтерис•Монтойя Мартин•Фабиано Лейсманн•Одубаджо Мозес• 111'Феррари Франко•Джурасек Невен59' (Рупп Лукас (59') •Мвондо Жан106' (Самора Альваро (106') •Дарида Владимир75' (Павичич Домагой (75' 80') • 106'Моберг-Карлссон Давид59' (Менендес Джонатан (59') •Морон Лоренцо82' (Христодулопулос Лазарос (82') •Пальма Луис 82'82' (Матаррита Рональд (82') 89'
Запасные: Панагидис Михаил•Хулиан Диас
17 августа. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".
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