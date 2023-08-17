Португальские клубы не выступят в третьем подряд розыгрыше Лиги конференций УЕФА

Португальские клубы не выступят уже в третьей подряд Лиге конференций УЕФА, пропустив все розыгрыши третьего по силе еврокубка.

Поражение «Ароки» от норвежского «Бранна» со счётом 3:4 по сумме двух встреч оставило пятое место прошедшего чемпионата Португалии вне еврокубков. Ранее во втором раунде отбора «Витория Гимарайнш» неожиданно оступилась в противостоянии со словенским «Целье». В предыдущие годы мимо Лиги конференций также пролетели «Пасуш де Феррейра», «Санта-Клара» и «Жил Висенте».

Напомним, что участники третьего в истории розыгрыша Лиги конференций определятся 31 августа по итогам ответных встреч отборочного раунда плей-офф.