«Актобе» проиграл «Сепси» и вылетел из еврокубков

За выход в плей-офф отборочной стадии Лиги конференций «Актобе» играл против «Сепси». Команде из Казахстана нужно было просто одолеть противника, но поединок был равным, а в атаке у хозяев мало что получалось. Голевая атака «Сепси» была одним из нескольких опасных моментов. После подачи с углового на ближнюю штангу Николае Паун в падении головой переправил мяч в цель. Румыны идут дальше.