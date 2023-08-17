«Актобе» проиграл «Сепси» и вылетел из еврокубков

За выход в плей-офф отборочной стадии Лиги конференций «Актобе» играл против «Сепси». Команде из Казахстана нужно было просто одолеть противника, но поединок был равным, а в атаке у хозяев мало что получалось. Голевая атака «Сепси» была одним из нескольких опасных моментов. После подачи с углового на ближнюю штангу Николае Паун в падении головой переправил мяч в цель. Румыны идут дальше.
Протокол игры
|67'Паун Николае (0:1)
Покатилов Стас•Касым Алибек•Яшин Дмитрий Валерьевич•Шомко Дмитрий 53'86' (Жумабек Абылайхан (86') •Шина Алвес81' (Бессмертный Дмитрий (81') •Раичкович Милош•Струмиа Леонель•Танжариков Адильхан81' (Филипович Андрия (81') •Байтана Бауыржан67' (Ньянгбо Догбол (67') •Сантана Элдер• 58'Самородов Максим
Никзули Роланд•Чоботарю Денис•Бэлаша Михай•Ниняй Бранислав•Думитреску Андрес•Алими Исник60' (Аганович Аднан (60') •Родригес Хонатан II90' (Рондон Марио (90') •Паун Николае•Матей Космин80' (Георге Ион (80') • 90'Штефэнеску Мариус80' (Варга Роланд (80') •Шафранко Павол90' (Франсишку Жуниор (90')
17 августа. Стадион "Центральный (Актобе)" (Актобе).
Бан пользователя