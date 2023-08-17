«Пюник» снова разгромлен командой Хайкина

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Пюник» принимал «Будё-Глимт». Отыграться после фиаско (0:3) было очень непросто, да и сегодня об этом не было и речи. Норвежцы снова разгромно победили, а Никита Хайкин отстоял на ноль. Гости повели с пенальти в самом конце первого тайма. Патрик Берг убил интригу сразу после перерыва, после чего гости дальним ударом отличились снова - 3:0. «Пюник» прощается с еврокубками.
Протокол игры
|43'Пеллегрино Амаль (0:1)
|49'Берг Патрик (0:2)
|54'Гулликсен Тобиас (0:3)
Бучнев Станислав•Давидян Давид78' (Раванелли Феррейра (78') •Карлос Джуниор II• 63'Братков Антон•Коваленко Михаил Вадимович•Виллела Лукас62' (Карабальо Хосе (62') •Дашян Артак•Малакян Эдгар 43'46' (Григорян Артак (46') •Джеймс•Жибриль Таофик55' (Варданян Левон (55') •Отубаньо Юсуф62' (Гонсалвес Вагнер II (62')
Хайкин Никита•Вембангомо Брис59' (Сьоволд Фредрик (59') •Мо Бреде59' (Салтнес Ульрик (59') •Бьортуфт Один Лурас•Бьоркан Фредерик•Фет Сондре46' (Сёрли Сондре (46') •Берг Патрик•Грёнбек Альберт•Пеллегрино Амаль46' (Басси Даниэль (46') •Мумбанья Фарис•Гулликсен Тобиас71' (Лоде Мариус (71')
17 августа.
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