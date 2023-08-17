«Пюник» снова разгромлен командой Хайкина

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Пюник» принимал «Будё-Глимт». Отыграться после фиаско (0:3) было очень непросто, да и сегодня об этом не было и речи. Норвежцы снова разгромно победили, а Никита Хайкин отстоял на ноль. Гости повели с пенальти в самом конце первого тайма. Патрик Берг убил интригу сразу после перерыва, после чего гости дальним ударом отличились снова - 3:0. «Пюник» прощается с еврокубками.