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Лига конференций

«Пюник» снова разгромлен командой Хайкина

17 Августа 2023 • 20:57 Комментировать
Пюник
0:3
Будё-Глимт
окончен

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Пюник» принимал «Будё-Глимт». Отыграться после фиаско (0:3) было очень непросто, да и сегодня об этом не было и речи. Норвежцы снова разгромно победили, а Никита Хайкин отстоял на ноль. Гости повели с пенальти в самом конце первого тайма. Патрик Берг убил интригу сразу после перерыва, после чего гости дальним ударом отличились снова - 3:0. «Пюник» прощается с еврокубками.

Протокол игры  
Пюник0:3Будё-Глимт
  43'Пеллегрино Амаль (0:1)
  49'Берг Патрик (0:2)
  54'Гулликсен Тобиас (0:3)
Бучнев СтаниславДавидян Давид 78' (Раванелли Феррейра ( 78') Карлос Джуниор II  63'Братков АнтонКоваленко Михаил ВадимовичВиллела Лукас 62' (Карабальо Хосе ( 62') Дашян АртакМалакян Эдгар  43' 46' (Григорян Артак ( 46') ДжеймсЖибриль Таофик 55' (Варданян Левон ( 55') Отубаньо Юсуф 62' (Гонсалвес Вагнер II ( 62')
Запасные: Авагян АртурБаранов НикитаВакуленко СергейАвакян ХенриМикаэлян Сергей
Хайкин НикитаВембангомо Брис 59' (Сьоволд Фредрик ( 59') Мо Бреде 59' (Салтнес Ульрик ( 59') Бьортуфт Один ЛурасБьоркан ФредерикФет Сондре 46' (Сёрли Сондре ( 46') Берг ПатрикГрёнбек АльбертПеллегрино Амаль 46' (Басси Даниэль ( 46') Мумбанья ФарисГулликсен Тобиас 71' (Лоде Мариус ( 71')
Запасные: Лунд Юлиан ФайеЭспейор РунарСёренсен АдамНоса Даль ПеттерБреннбо Магнус
17 августа.

 

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