Киевское «Динамо» стартовало в еврокубках с поражения от «Ариса»

Киевское «Динамо» стартовало в еврокубках гостевым матчем против «Ариса». Греки сходу обрушили лавину атак и нанесли большую часть своих ударов на первых минутах. В одном из моментов только плечо Владислава Дубинчака помешало мячу влететь в ворота. Минуты с 20 игра перешла под контроль гостей, которые, впрочем, ничего не создавали впереди. Владимир Дарида был обязан открывать счет, но головой в упор не смог пробить вратаря. На 69-й минуте «Арис» заработал пенальти за игру рукой. Луис Пальма пробил несильно левее центра ворот, и голкипер едва-едва не выручил, мяч все же пересек ленточку. Лучший момент у гостей упустил Андрей Ярмоленко, не сумев переиграть голкипера метров с 12.

«Арис» выиграл первую серию противостояния со счетом 1:0.