Киевское «Динамо» стартовало в еврокубках с поражения от «Ариса»

Киевское «Динамо» стартовало в еврокубках гостевым матчем против «Ариса». Греки сходу обрушили лавину атак и нанесли большую часть своих ударов на первых минутах. В одном из моментов только плечо Владислава Дубинчака помешало мячу влететь в ворота. Минуты с 20 игра перешла под контроль гостей, которые, впрочем, ничего не создавали впереди. Владимир Дарида был обязан открывать счет, но головой в упор не смог пробить вратаря. На 69-й минуте «Арис» заработал пенальти за игру рукой. Луис Пальма пробил несильно левее центра ворот, и голкипер едва-едва не выручил, мяч все же пересек ленточку. Лучший момент у гостей упустил Андрей Ярмоленко, не сумев переиграть голкипера метров с 12.
«Арис» выиграл первую серию противостояния со счетом 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Пальма Луис69'
Хулиан Диас•Монтойя Мартин• 51'Фабиано Лейсманн• 54'Одубаджо Мозес•Феррари Франко• 90'Джурасек Невен58' (Рупп Лукас (58') •Мвондо Жан• 38'Дарида Владимир82' (Павичич Домагой (82') •Моберг-Карлссон Давид58' (Менендес Джонатан (58') • 64'Пальма Луис76' (Матаррита Рональд (76') •Морон Лоренцо
Бущан Георгий•Тымчик Александр• 3'Попов Денис II•Сирота Александр•Дубинчак Владислав•Ярмоленко Андрей•Сидорчук Сергей82' (Волошин Назар (82') •Шапаренко Николай 16'81' (Шепелев Владимир (81') •Кабаев Владислав82' (Бражко Владимир (82') •Буяльский Виталий•Бенито
10 августа. Стадион "Клеантис Викелидис" (Салоники).
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