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«Неман» проиграл в Словении

10 Августа 2023 • 22:54 Комментировать
Целе
1:0
Неман Гродно
окончен

«Целе» и «Неман» соперничали в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Команды поочередно создавали моменты у чужих ворот, вот только нули на табло держались до середины второго тайма. Судьбу поединка решил навес в штрафную и удар головой от Чуквубуикема Иквуемеси. Лука Бобичанец, автор результативной передачи, мог и сам забивать, но с 20 метров зарядил в перекладину.

1:0 перед ответной встречей.

Протокол игры  
Целе1:0Неман Гродно
(1:0) Иквуемеси Чуквубуикем69'  
Розман МатьяжКарничник ЗанЗец ДавидВуклишевич ДамьянМилич НиноВрбанец Матиц 76' (Фильо Эдмилсон ( 76') Коутер Нино 64' (Светлин Тамар ( 64') Бобичанец ЛукаПопович Денис 82' (Бизяк Ловро ( 82') Матко Алёша 82' (Лами Жюльен ( 82') Иквуемеси Чуквубуикем 76' (Забуковник Марк ( 76')
Запасные: Неманич КлеменБайде ГрегорШпеляк КарлоЮрхар Метод
Руденок КонстантинКарпович СергейВасильев Андрей  57'Пархоменко ЕгорПантя ЮрийШукуров АлимардонКозлов Михаил МихайловичЕвдокимов Олег 75' (Легчилин Алексей ( 75') Савицкий Павел 75' (Кравцов Максим ( 75') Сучков Антон 63' (Павлюковец Юрий ( 63') Зубович Егор 58' (Якимов Андрей ( 58')
Запасные: Вейдигер КириллАнюкевич АлександрБелов МаксимДайнека Аляксей
10 августа. Стадион "Стожице" (Любляна).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Целе Неман Гродно
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