«Неман» проиграл в Словении

«Целе» и «Неман» соперничали в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Команды поочередно создавали моменты у чужих ворот, вот только нули на табло держались до середины второго тайма. Судьбу поединка решил навес в штрафную и удар головой от Чуквубуикема Иквуемеси. Лука Бобичанец, автор результативной передачи, мог и сам забивать, но с 20 метров зарядил в перекладину.

1:0 перед ответной встречей.