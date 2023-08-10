«Неман» проиграл в Словении

«Целе» и «Неман» соперничали в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Команды поочередно создавали моменты у чужих ворот, вот только нули на табло держались до середины второго тайма. Судьбу поединка решил навес в штрафную и удар головой от Чуквубуикема Иквуемеси. Лука Бобичанец, автор результативной передачи, мог и сам забивать, но с 20 метров зарядил в перекладину.
1:0 перед ответной встречей.
Протокол игры
|(1:0) Иквуемеси Чуквубуикем69'
Розман Матьяж•Карничник Зан•Зец Давид•Вуклишевич Дамьян•Милич Нино•Врбанец Матиц76' (Фильо Эдмилсон (76') •Коутер Нино64' (Светлин Тамар (64') •Бобичанец Лука•Попович Денис82' (Бизяк Ловро (82') •Матко Алёша82' (Лами Жюльен (82') •Иквуемеси Чуквубуикем76' (Забуковник Марк (76')
Запасные: Неманич Клемен•Байде Грегор•Шпеляк Карло•Юрхар Метод
Руденок Константин•Карпович Сергей•Васильев Андрей• 57'Пархоменко Егор•Пантя Юрий•Шукуров Алимардон•Козлов Михаил Михайлович•Евдокимов Олег75' (Легчилин Алексей (75') •Савицкий Павел75' (Кравцов Максим (75') •Сучков Антон63' (Павлюковец Юрий (63') •Зубович Егор58' (Якимов Андрей (58')
10 августа. Стадион "Стожице" (Любляна).
Бан пользователя