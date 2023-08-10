«Актобе» упустил победу в Румынии

«Актобе» гостил у румынского «Сепси» в квалификации Лиги конференций. Команда из Казахстана не считалась фаворитом, но едва не победила. На экваторе второго тайма «Актобе» получил право на угловой, после подачи к воротам Сантана в падении бил головой и стал автором важного мяча. Также отметим обилие моментов у ворот Стаса Покатилова, и он сыграл бы на ноль, не будь у соперника момента на 89-й минуте, Роланд Варга сравнял - 1:1 перед ответной встречей на следующей неделе.
Протокол игры
|65'Сантана Элдер (0:1)
|(1:1) Варга Роланд89'
Никзули Роланд•Чоботарю Денис•Ниняй Бранислав•Бэлаша Михай•Думитреску Андрес80' (Георге Ион (80') •Паун Николае72' (Рондон Марио (72') • 90'Алими Исник•Штефэнеску Мариус•Родригес Хонатан II 45'66' (Аганович Аднан (66') •Матей Космин80' (Варга Роланд (80') •Шафранко Павол
Покатилов Стас•Касым Алибек•Яшин Дмитрий Валерьевич•Шомко Дмитрий•Шина Алвес88' (Гадрани Лука (88') •Струмиа Леонель• 45'Раичкович Милош• 90'Танжариков Адильхан•Байтана Бауыржан60' (Кенесов Арман (60') •Сантана Элдер88' (Филипович Андрия (88') •Самородов Максим75' (Бессмертный Дмитрий (75')
10 августа. Стадион "Стадион Сепси".
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