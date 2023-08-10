«Актобе» упустил победу в Румынии

«Актобе» гостил у румынского «Сепси» в квалификации Лиги конференций. Команда из Казахстана не считалась фаворитом, но едва не победила. На экваторе второго тайма «Актобе» получил право на угловой, после подачи к воротам Сантана в падении бил головой и стал автором важного мяча. Также отметим обилие моментов у ворот Стаса Покатилова, и он сыграл бы на ноль, не будь у соперника момента на 89-й минуте, Роланд Варга сравнял - 1:1 перед ответной встречей на следующей неделе.