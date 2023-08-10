«Нефтчи» по всем статьям проиграл «Бешикташу»

В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Нефтчи» принимал «Бешикташ» и не имел реальных шансов побороться за успешный исход. Уже в дебюте вертикальный пас к воротам получил Венсан Абубакар, техничный прием мяча и удар над голкипером в цель. Вторая волна атаки после подачи углового с прострелом к воротам бакинцев, и Джексон Мулека замкнул эту передачу. Он же вскоре не реализовал выход один на один. Первый опасный момент у «Нефтчи» был сразу после перерыва, защитник у штанги успел блокировать удар Юри Матиаса. Третий гол в свои ворота хозяева привезли сами перепасовкой в штрафной, Салих Учар сделал счет разгромным. В похожем ключе соперник отыграл один гол, Келан Лебон вколотил мяч в сетку. Напоследок Эмин Махмудов со штрафного зарядил в штангу.

1:3, у «Нефтчи» мало шансов перед ответной встречей.