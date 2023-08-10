Оздоев не попал в стартовый состав ПАОКа на матч Лиги конференций с «Хайдуком»

Новичок греческого ПАОКа Магомед Оздоев начнёт встречу против хорватского «Хайдука» на скамейке запасных.

Напомним, российский хавбек пополнил состав ПАОКа 7 августа, перебравшись из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Если верить СМИ, стоимость трансфера 30-летнего Оздоева составила 450 тысяч евро.

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций между «Хайдуком» и ПАОКом пройдет сегодня, 10 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За главными событиями поединка вы можете следить на портале LiveResult.

Ответная встреча между командами состоится 17 августа.