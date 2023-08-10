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Лига конференций

«Сабах» Мусаева не оставил шансов «Партизану»

10 Августа 2023 • 21:04 Комментировать
Сабах Баку
2:0
Партизан
окончен

В первом матче третьего квалифай-раунда Лиги конференций азербайджанский «Сабах» принимал «Партизан». Удивительно, но гости за 90 минут лишь дважды пробили по воротам. А вот соперник в итоге праздновал победу, здорово проведя короткий отрезок в середине второго тайма. Алексей Исаев не забил пенальти, но уже через минуту Боян Летич открыл счет, а спустя четыре минуты оформил дубль.

Команда Мурада Мусаева победила 2:0 и имеет неплохой задел перед ответной встречей.

Протокол игры  
Сабах Баку2:0Партизан
(1:0) Летич Боян70'  
(2:0) Летич Боян74'  
Иманов ЮсифСейдиев АминMarouane HadhoudiШакла СофьянЛетич БоянИробисо Кристиан  50'Тиль Венсан 82' (Нуриев Джейхун ( 82') Исаев Алексей  90'Маргарита Джерл 70' (Алескеров Намик ( 70') Апе Эммануэль  52' 58' (Волков Давит ( 58') Нуриев Анатолий 82' (Муталлимов Теллур ( 82')
Запасные: Самигуллин РустамМехбалиев НиджатАлекперов ИльдарCamal CafarovRahman DashdamirovСедов Шакир
Йованович Александар IIФилипович Александар 66' (Шчекич Александар ( 66') Илич МихайлоМаркович СветозарАнтич НиколаБелич Кристиян  4' 66' (Arandjel Stojkovic ( 66') Кануте Франк 67' (Пантич Данило ( 67') Северина КсандерКалулу Альдо 55' (Натхо Бибрас ( 55') Мениг КвинсиСалданья 83' (Николич Неманья III ( 83')
Запасные: Шехович ЗлатанБаждар СамедСтеванович НеманьяСаничанин СинишаNemanja TrifunovicBogdan MirceticСтепанович Матея
10 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Сабах
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