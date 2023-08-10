«Сабах» Мусаева не оставил шансов «Партизану»

В первом матче третьего квалифай-раунда Лиги конференций азербайджанский «Сабах» принимал «Партизан». Удивительно, но гости за 90 минут лишь дважды пробили по воротам. А вот соперник в итоге праздновал победу, здорово проведя короткий отрезок в середине второго тайма. Алексей Исаев не забил пенальти, но уже через минуту Боян Летич открыл счет, а спустя четыре минуты оформил дубль.

Команда Мурада Мусаева победила 2:0 и имеет неплохой задел перед ответной встречей.