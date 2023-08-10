«Сабах» Мусаева не оставил шансов «Партизану»

В первом матче третьего квалифай-раунда Лиги конференций азербайджанский «Сабах» принимал «Партизан». Удивительно, но гости за 90 минут лишь дважды пробили по воротам. А вот соперник в итоге праздновал победу, здорово проведя короткий отрезок в середине второго тайма. Алексей Исаев не забил пенальти, но уже через минуту Боян Летич открыл счет, а спустя четыре минуты оформил дубль.
Команда Мурада Мусаева победила 2:0 и имеет неплохой задел перед ответной встречей.
Протокол игры
|(1:0) Летич Боян70'
|(2:0) Летич Боян74'
Иманов Юсиф•Сейдиев Амин•Marouane Hadhoudi•Шакла Софьян•Летич Боян•Иробисо Кристиан• 50'Тиль Венсан82' (Нуриев Джейхун (82') •Исаев Алексей• 90'Маргарита Джерл70' (Алескеров Намик (70') •Апе Эммануэль 52'58' (Волков Давит (58') •Нуриев Анатолий82' (Муталлимов Теллур (82')
Йованович Александар II•Филипович Александар66' (Шчекич Александар (66') •Илич Михайло•Маркович Светозар•Антич Никола•Белич Кристиян 4'66' (Arandjel Stojkovic (66') •Кануте Франк67' (Пантич Данило (67') •Северина Ксандер•Калулу Альдо55' (Натхо Бибрас (55') •Мениг Квинси•Салданья83' (Николич Неманья III (83')
10 августа.
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