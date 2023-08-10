«Пюник» разгромлен в Норвегии командой Хайкина

«Пюник» здорово шёл по дистанции Лиги конференций, обыграв «Нарву Транс» (2:0 и 3:0), а также «Кальмар» (дважды по 2:1). Но вот «Будё-Глимт» рискует быть последним еврокубковым соперником для армян. В выездном матче «Пюник» в основном отбивался и пропускал мячи. Уже на шестой минуте Альберт Грёнбек прошел к воротам по левому краю штрафной и прицельно пробил. Фарис Мумбанья в центре штрафной в касание удвоил перевес норвежцев. Наконец Амаль Пелллегрино выстрелом метров с 20 сделал результат разгромным - 3:0. Голкипер Никита Хайкин отстоял на ноль.
Ответный матч через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Грёнбек Альберт6'
|(2:0) Мумбанья Фарис31'
|(3:0) Пеллегрино Амаль56'
Хайкин Никита•Вембангомо Брис80' (Сьоволд Фредрик (80') •Мо Бреде•Бьортуфт Один Лурас•Бьоркан Фредерик•Фет Сондре71' (Салтнес Ульрик (71') •Берг Патрик•Грёнбек Альберт90' (Сёренсен Адам (90') •Пеллегрино Амаль•Мумбанья Фарис81' (Эспейор Рунар (81') •Гулликсен Тобиас71' (Басси Даниэль (71')
Бучнев Станислав•Браво Хуан II• 45'Коваленко Михаил Вадимович•Братков Антон•Карлос Джуниор II•Дашян Артак90' (Раванелли Феррейра (90') •Григорян Артак75' (Малакян Эдгар (75') •Арутюнян Оганес10' (Давидян Давид (10') •Карабальо Хосе46' (Отубаньо Юсуф (46') •Жибриль Таофик75' (Виллела Лукас (75') •Джеймс
10 августа. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).
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