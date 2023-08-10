«Пюник» разгромлен в Норвегии командой Хайкина

«Пюник» здорово шёл по дистанции Лиги конференций, обыграв «Нарву Транс» (2:0 и 3:0), а также «Кальмар» (дважды по 2:1). Но вот «Будё-Глимт» рискует быть последним еврокубковым соперником для армян. В выездном матче «Пюник» в основном отбивался и пропускал мячи. Уже на шестой минуте Альберт Грёнбек прошел к воротам по левому краю штрафной и прицельно пробил. Фарис Мумбанья в центре штрафной в касание удвоил перевес норвежцев. Наконец Амаль Пелллегрино выстрелом метров с 20 сделал результат разгромным - 3:0. Голкипер Никита Хайкин отстоял на ноль.

Ответный матч через неделю.