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Лига конференций

«Тобол» выиграл домашний матч у «Дерри Сити»

10 Августа 2023 • 18:54 Комментировать
Тобол
1:0
Дерри Сити
окончен

В первом из запланированных на сегодня матчей Лиги конференций «Тобол» принимал «Дерри Сити». У хозяев поля был перевес по ходу игры, и он вылился в один гол. На 60-й минуте был создан первый опасный момент, это Ислам Чесноков оказался в одиночестве перед воротам противника и не смог переиграть голкипера. Вскоре Роман Асранкулов с угла штрафной по чудной траектории запустил мяч в дальнюю девятку.

1:0, в ответном матче всё определится. Напомним, что «Тобол» прошел «Хонку» (2:1 и 0:0) и «Базель» (3:1 и 1:2).

Протокол игры  
Тобол1:0Дерри Сити
(1:0) Асранкулов Роман65'  
Коновалов ИванКаиров Багдат 68' (Габараев Альберт ( 68') Рогач ИванМладжович Боян  59'Асранкулов Роман  15'Жарынбетов Самат  45' 68' (Илич Йован ( 68') Мужиков Серикжан 89' (Забелин Павел ( 89') Оразов Рамазан  4' 68' (Шахов Евгений ( 68') Чесноков Ислам  67'Дебле СержВукадинович Милян 79' (Иванович Игор ( 79')
Запасные: Жакупов ТимурСемченков ДаниярГалым БейбитКиреенко ПавелМркаич МомчилоБусурманов Султан
Махер БрайанБойс РонанКонноли Марк  61'МакДжанетт КэмеронДоэрти БенО'Райли Адам  50' 69' (МаКгонигл Джейми ( 69') Диалло СадуПетчинг Уильям  71' 82' (МакЭнефф Джордан ( 82') Макмаллан Пол 89' (Каванаг Брендон ( 89') Каванаг Киан 69' (Макэлени Патрик ( 69') Даффи Майкл
Запасные: Макэлени ШейнДаммигэн КэмеронМаллен ДэниелКолл КиаранРайан ТаджЛемоигнан Джек
10 августа. Стадион "Центральный стадион Костаная".

 

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