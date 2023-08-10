«Тобол» выиграл домашний матч у «Дерри Сити»

В первом из запланированных на сегодня матчей Лиги конференций «Тобол» принимал «Дерри Сити». У хозяев поля был перевес по ходу игры, и он вылился в один гол. На 60-й минуте был создан первый опасный момент, это Ислам Чесноков оказался в одиночестве перед воротам противника и не смог переиграть голкипера. Вскоре Роман Асранкулов с угла штрафной по чудной траектории запустил мяч в дальнюю девятку.

1:0, в ответном матче всё определится. Напомним, что «Тобол» прошел «Хонку» (2:1 и 0:0) и «Базель» (3:1 и 1:2).