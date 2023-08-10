«Тобол» выиграл домашний матч у «Дерри Сити»

В первом из запланированных на сегодня матчей Лиги конференций «Тобол» принимал «Дерри Сити». У хозяев поля был перевес по ходу игры, и он вылился в один гол. На 60-й минуте был создан первый опасный момент, это Ислам Чесноков оказался в одиночестве перед воротам противника и не смог переиграть голкипера. Вскоре Роман Асранкулов с угла штрафной по чудной траектории запустил мяч в дальнюю девятку.
1:0, в ответном матче всё определится. Напомним, что «Тобол» прошел «Хонку» (2:1 и 0:0) и «Базель» (3:1 и 1:2).
Протокол игры
|(1:0) Асранкулов Роман65'
Коновалов Иван•Каиров Багдат68' (Габараев Альберт (68') •Рогач Иван•Младжович Боян• 59'Асранкулов Роман• 15'Жарынбетов Самат 45'68' (Илич Йован (68') •Мужиков Серикжан89' (Забелин Павел (89') •Оразов Рамазан 4'68' (Шахов Евгений (68') •Чесноков Ислам• 67'Дебле Серж•Вукадинович Милян79' (Иванович Игор (79')
Махер Брайан•Бойс Ронан•Конноли Марк• 61'МакДжанетт Кэмерон•Доэрти Бен•О'Райли Адам 50'69' (МаКгонигл Джейми (69') •Диалло Саду•Петчинг Уильям 71'82' (МакЭнефф Джордан (82') •Макмаллан Пол89' (Каванаг Брендон (89') •Каванаг Киан69' (Макэлени Патрик (69') •Даффи Майкл
10 августа. Стадион "Центральный стадион Костаная".
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