​«Дебрецен» выбил «Алашкерт» из Лиги конференций

Венгерский «Дебрецен» вырвал победу у армянского «Алашкерта» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, хотя для этого венграм пришлось сыграть не только дополнительное время, но и серию пенальти.
После победы в первом матче с минимальным счетом «Дебрецен» проиграл в домашнем матче 1:2, но венгры хладнокровнее исполнили свои пенальти, в результате чего взяли верх.
Протокол игры
|18'Устинов Виталий (0:1)
|67'Фатай Содик (0:2)
|(1:2) Джуджак Балаж77'
|(2:2) Боди Адам121'
|121'Мужек Матео (3:3)
|(3:2) Манце Антонио121'
|(4:3) Донат Барань121'
Медьери Болаж•Кушнир Эрик•Дрешкович Мелдин•Романчук Александр II• 63'Манрике Кристиан117' (Де Оливейра Жоао (117') •Лончар Стефан99' (Манце Антонио (99') •Лагатор Душан•Сечи Марк73' (Донат Барань (73') • 84'Джуджак Балаж•Кизиридис Александрос65' (Боди Адам (65') •Бабунски Дориан73' (Домингес Брэндон (73')
Чанчаревич Огньен•Устинов Виталий•Каррильо Даниэль II 49'109' (Едигарян Артак (109') •Восканян Тарон• 120'Мужек Матео• 88'Флорес Робинсон 89'89' (Менса Аннан (89') •Вбеймар83' (Гарегинян Юрий (83') • 111'Хурцидзе Давид106' (Григорян Сероб (106') •Мимито•Рисинес Эйсон Босса 24'61' (Фатай Содик (61') •Агдон62' (Куталия Леван (62') 87'
03 августа. Стадион "Надьердеи".
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