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Лига конференций

​«Дебрецен» выбил «Алашкерт» из Лиги конференций

04 Августа 2023 • 01:04 Комментировать
Дебрецен
1:2
Алашкерт
окончен после пенальти

Венгерский «Дебрецен» вырвал победу у армянского «Алашкерта» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, хотя для этого венграм пришлось сыграть не только дополнительное время, но и серию пенальти.

После победы в первом матче с минимальным счетом «Дебрецен» проиграл в домашнем матче 1:2, но венгры хладнокровнее исполнили свои пенальти, в результате чего взяли верх. 

Протокол игры  
Дебрецен1:2Алашкерт
  18'Устинов Виталий (0:1)
  67'Фатай Содик (0:2)
(1:2) Джуджак Балаж77'  
(2:2) Боди Адам121'  
  121'Мужек Матео (3:3)
(3:2) Манце Антонио121'  
(4:3) Донат Барань121'  
Медьери БолажКушнир ЭрикДрешкович МелдинРоманчук Александр II  63'Манрике Кристиан 117' (Де Оливейра Жоао ( 117') Лончар Стефан 99' (Манце Антонио ( 99') Лагатор ДушанСечи Марк 73' (Донат Барань ( 73'  84') Джуджак БалажКизиридис Александрос 65' (Боди Адам ( 65') Бабунски Дориан 73' (Домингес Брэндон ( 73')
Запасные: Бараняи НимродОджедиран ХамзатНеофитидис ГеоргиосВойда БотондВарга ЙожефМилошевич МаркоБеварди Жомбор
Чанчаревич ОгньенУстинов ВиталийКаррильо Даниэль II  49' 109' (Едигарян Артак ( 109') Восканян Тарон  120'Мужек Матео  88'Флорес Робинсон  89' 89' (Менса Аннан ( 89') Вбеймар 83' (Гарегинян Юрий ( 83'  111') Хурцидзе Давид 106' (Григорян Сероб ( 106') МимитоРисинес Эйсон Босса  24' 61' (Фатай Содик ( 61') Агдон 62' (Куталия Леван ( 62'  87')
Запасные: Айвазов АнатолийКамета ТьягоНалбандян КаренКочарян Арам
03 августа. Стадион "Надьердеи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дебрецен Алашкерт
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