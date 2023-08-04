​«Дебрецен» выбил «Алашкерт» из Лиги конференций

Венгерский «Дебрецен» вырвал победу у армянского «Алашкерта» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, хотя для этого венграм пришлось сыграть не только дополнительное время, но и серию пенальти.

После победы в первом матче с минимальным счетом «Дебрецен» проиграл в домашнем матче 1:2, но венгры хладнокровнее исполнили свои пенальти, в результате чего взяли верх.