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«Ордабасы» снова забил два мяча «Легии», но покинул еврокубки

03 Августа 2023 • 23:58 Комментировать
Легия
3:2
Ордабасы
окончен

«Легия» и «Ордабасы» после 2:2 недельной давности сыграли ещё результативнее в ответном матче второго квалифай-раунда Лиги конференций. Павел Вшолек плотно пробил из пределов штрафной и попал между ног голкиперу - 1:0. Под конец тайма поляки утроили штурм ворот - удар в стенку, попадание в штангу и добивание Юри Рибейру в пустой угол.  После перерыва гости также забили, Всеволод Садовский во вратарской удачно подставил ногу под удар партнера. Вшолек в ответ сотряс перекладину, а Томаш Пекхарт в контратаке забил третий гол своей команды. У гостей сработал угловой, и Сергей Малый здорово сыграл в воздухе, сократив отставание до минимума.

«Легия» победила 3:2 и прошла дальше.

Протокол игры  
Легия3:2Ордабасы
(1:0) Вшолек Павел18'  
(2:0) Рибейру Юри42'  
  57'Садовский Всеволод (2:1)
(3:1) Пекхарт Томаш71'  
  84'Малый Сергей (3:2)
Тобиаш Кацпер  58'Енджейчик АртурАвгустиняк РафалРибейру ЮриВшолек ПавелСлиш Бартош  79'Элитим Хуэрхен 89' (Соколовски Патрик ( 89') Кун Патрик 77' (Баку Макана ( 77') Жозуэ Филипе 90' (Росолек Мацей ( 90') Пекхарт Томаш  35' 77' (Крамер Блаж ( 77') Мучи Эрнест 65' (Гуаль Марк ( 65')
Запасные: Стржалек ИгорьКапустка БартошРейчик ФилипПанков РадованРоуз ЛиндсиХладун ДоминикЧелхака Юрген
Шайзада БекханМбодж МамадуМалый СергейЕрланов ТемирланАуро Альваро 88' (Матич Бернардо ( 88') Астанов СултанбекТагыберген Асхат  77' 82' (Жаксылыков Айбар ( 82') Макаренко Евгений  59'Исламхан Бауыржан 73' (Тунгышбаев Еркебулан ( 73') Умаров Шохбоз 46' (Жоржинью ( 46') Садовский Всеволод  57' 72' (Абдухаликов Бобур ( 72')
Запасные: Нарзилдаев ДуманВасильев Владислав ОлеговичСуюмбаев ГафуржанФедин МаксимТолепберген Кажымукан
03 августа. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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