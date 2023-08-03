«Ордабасы» снова забил два мяча «Легии», но покинул еврокубки

«Легия» и «Ордабасы» после 2:2 недельной давности сыграли ещё результативнее в ответном матче второго квалифай-раунда Лиги конференций. Павел Вшолек плотно пробил из пределов штрафной и попал между ног голкиперу - 1:0. Под конец тайма поляки утроили штурм ворот - удар в стенку, попадание в штангу и добивание Юри Рибейру в пустой угол. После перерыва гости также забили, Всеволод Садовский во вратарской удачно подставил ногу под удар партнера. Вшолек в ответ сотряс перекладину, а Томаш Пекхарт в контратаке забил третий гол своей команды. У гостей сработал угловой, и Сергей Малый здорово сыграл в воздухе, сократив отставание до минимума.

«Легия» победила 3:2 и прошла дальше.