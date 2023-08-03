«Ордабасы» снова забил два мяча «Легии», но покинул еврокубки

«Легия» и «Ордабасы» после 2:2 недельной давности сыграли ещё результативнее в ответном матче второго квалифай-раунда Лиги конференций. Павел Вшолек плотно пробил из пределов штрафной и попал между ног голкиперу - 1:0. Под конец тайма поляки утроили штурм ворот - удар в стенку, попадание в штангу и добивание Юри Рибейру в пустой угол. После перерыва гости также забили, Всеволод Садовский во вратарской удачно подставил ногу под удар партнера. Вшолек в ответ сотряс перекладину, а Томаш Пекхарт в контратаке забил третий гол своей команды. У гостей сработал угловой, и Сергей Малый здорово сыграл в воздухе, сократив отставание до минимума.
«Легия» победила 3:2 и прошла дальше.
Протокол игры
|(1:0) Вшолек Павел18'
|(2:0) Рибейру Юри42'
|57'Садовский Всеволод (2:1)
|(3:1) Пекхарт Томаш71'
|84'Малый Сергей (3:2)
Тобиаш Кацпер• 58'Енджейчик Артур•Августиняк Рафал•Рибейру Юри•Вшолек Павел•Слиш Бартош• 79'Элитим Хуэрхен89' (Соколовски Патрик (89') •Кун Патрик77' (Баку Макана (77') •Жозуэ Филипе90' (Росолек Мацей (90') •Пекхарт Томаш 35'77' (Крамер Блаж (77') •Мучи Эрнест65' (Гуаль Марк (65')
Шайзада Бекхан•Мбодж Мамаду•Малый Сергей•Ерланов Темирлан•Ауро Альваро88' (Матич Бернардо (88') •Астанов Султанбек•Тагыберген Асхат 77'82' (Жаксылыков Айбар (82') •Макаренко Евгений• 59'Исламхан Бауыржан73' (Тунгышбаев Еркебулан (73') •Умаров Шохбоз46' (Жоржинью (46') •Садовский Всеволод 57'72' (Абдухаликов Бобур (72')
03 августа. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
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