«Арарат-Армения» не дотерпел до овертайма в матче с «Арисом»

«Арис» и «Арарат-Армения» провели второй подряд упорный матч во втором раунде Лиги конференций. После ничьей 1:1 неделю назад греки выглядели поострее. В первом тайме Луис Пальма дважды промахнулся в выгодных ситуациях, в ответ Тентон Йенне не реализовал выход один на один. После перерыва снова у греков два момента, а Йенне с 20 метров попал в штангу. В концовке Фабиано выиграл воздух в штрафной и головой переправил мяч в сетку, принеся «Арису» победу (1:0) и путёвку в третий раунд, где его ждет киевское «Динамо».
Протокол игры
|(1:0) Фабиано Лейсманн80'
Хулиан Диас•М'баката Салем•Фабиано Лейсманн•Одубаджо Мозес• 42'Феррари Франко•Джурасек Невен61' (Павичич Домагой (61') •Дарида Владимир•Менендес Джонатан46' (Саверио Кике (46') •Рупп Лукас61' (Мвондо Жан (61') •Пальма Луис89' (Матаррита Рональд (89') •Морон Лоренцо86' (Христодулопулос Лазарос (86')
Ермаков Всеволод•Алемао87' (Хакобян Хакоб (87') •Хулио Хуниор•Шейд Кассио• 33'Григорян Эдгар72' (Тертерян Давид (72') •Мурадян Карен• 29'Каштаньейра Адриану64' (Аванесян Артём (64') •Обиеро Амос Нонди89' (Амбарцумян Армен (89') •Серобян Артур64' (Лахни Алвун Тера (64') •Эза Вильфрид•Йенне Тентон
03 августа. Стадион "Клеантис Викелидис" (Салоники).
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