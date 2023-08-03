«Арарат-Армения» не дотерпел до овертайма в матче с «Арисом»

«Арис» и «Арарат-Армения» провели второй подряд упорный матч во втором раунде Лиги конференций. После ничьей 1:1 неделю назад греки выглядели поострее. В первом тайме Луис Пальма дважды промахнулся в выгодных ситуациях, в ответ Тентон Йенне не реализовал выход один на один. После перерыва снова у греков два момента, а Йенне с 20 метров попал в штангу. В концовке Фабиано выиграл воздух в штрафной и головой переправил мяч в сетку, принеся «Арису» победу (1:0) и путёвку в третий раунд, где его ждет киевское «Динамо».