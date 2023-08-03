Матч Лиги конференций прервался из-за системы полива газона

В четверг вечером ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций проводят израильский «Бейтар» и греческий ПАОК. Прямо по ходу игры на поле включилась система полива газона, и наступила вынужденная пауза. Вскоре сотрудники стадиона решили проблему, но через несколько минут вода из спринклеров полилась снова. Некоторые футболисты воспользовались ситуацией, чтобы освежиться.

Лига конференций является третьим по рангу клубным турниром УЕФА. В прошлом сезоне этот турнир выиграл «Вест Хэм», который в финальной битве за трофей оказался сильнее «Фиорентины».