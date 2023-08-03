«Нефтчи» со второй попытки одолел «Железничар» и прошёл дальше

«Нефтчи» играл против «Железничара» в ответном матче второй стадии Лиги конференций. Обе команды должны были побеждать для итогового успеха, и азербайджанцы воплотили в голы свой игровой перевес. Кеннет Сайеф получил отличный пас из глубины поля и результативно пробил. Он же имел еще не один шанс в атаке, но забил Эдди Паскуаль, добавивший мяч в сетку после сэйва голкипера.
2:0, «Нефтчи» сыграет против «Бешикташа» или «Тираны».
Протокол игры
|(1:0) Сайеф Кеннет20'
|(2:0) Матиас Юри68'
Бркич Иван• 90'Булудов Омар89' (Юсифли Фарид (89') •Матиас Юри• 44'Тамаш Марк•Алиев Азер19' (Салахлы Азер (19') •Ябер Атас•Махмудов Эмин89' (Зюльфюгарлы Исмайыл (89') •Паскуаль Эдди•Сайеф Кеннет89' (Богомольский Егор (89') •Озобич Филип77' (Гаджиев Рахман (77') •Лебон Келан
Муфтик Ведад•Галич Марин•Косорич Александар 44'71' (Гасал Хамза (71') •Цоцалич Эдин• 45'Яшаревич Ирфан•Рустемович Эдин65' (Туранянин Никола (65') •Овчина Харис51' (Дрльо Андрия (51') •Бибер Эдин71' (Амоа Джозеф (71') •Мекич Недим•Харачич Дженан71' (Дубачкич Дразен (71') •Крпич Сулейман 80'
Запасные: Музик Амар•Бека Омар•Мулалич Айдин
03 августа. Стадион "Бакселл Арена" (Баку).
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