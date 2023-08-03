«Нефтчи» со второй попытки одолел «Железничар» и прошёл дальше

«Нефтчи» играл против «Железничара» в ответном матче второй стадии Лиги конференций. Обе команды должны были побеждать для итогового успеха, и азербайджанцы воплотили в голы свой игровой перевес. Кеннет Сайеф получил отличный пас из глубины поля и результативно пробил. Он же имел еще не один шанс в атаке, но забил Эдди Паскуаль, добавивший мяч в сетку после сэйва голкипера.

2:0, «Нефтчи» сыграет против «Бешикташа» или «Тираны».