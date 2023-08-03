«Габала» покидает еврокубки, без шансов проиграв на Кипре

На прошлой неделе «Габала» уступила «Омонии» в Лиге конференций со счётом 2:3. Все три гола у гостей забил со стандартов Роман Безус. Полузащитник и сегодня дважды отличился, а также результативно атаковали Адам Ланг и Вилли Семедо. У «Габалы» гол престижа в активе Ахмеда Исаии. 4:1, и «Омония» прошла дальше.