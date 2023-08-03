«Габала» покидает еврокубки, без шансов проиграв на Кипре

На прошлой неделе «Габала» уступила «Омонии» в Лиге конференций со счётом 2:3. Все три гола у гостей забил со стандартов Роман Безус. Полузащитник и сегодня дважды отличился, а также результативно атаковали Адам Ланг и Вилли Семедо. У «Габалы» гол престижа в активе Ахмеда Исаии. 4:1, и «Омония» прошла дальше.
Протокол игры
|(1:0) Безус Роман5'
|(2:0) Безус Роман30'
|(3:0) Ланг Адам38'
|56'Исаии Ахмед (3:1)
|(4:1) Семедо Вилли59'
Фабиано Фрейтас•Мэтьюз Адам•Ланг Адам•Кулибали Сену67' (Милетич Неманья (67') •Лекьякс Ян•Баширу Фуад•Кассама Морету46' (Харалампус Харалампос (46') •Лойзу Лойзос63' (Симич Велько (63') •Безус Роман63' (Ансарифард Карим (63') •Семедо Вилли•Какулис Андроникос80' (Захариу Панайотис (80')
Атангана Кристоф• 29'Гиртимов Илькин32' (Гусейнли Рауф (32') •Мусаев Мурад•Африко Лукас•Аббасов Урфан•Сафаров Эмил 41'46' (Аврамо Гилад (46') •Исаии Ахмед•Аллач Айуб•Хани Омар77' (Акакпо Яови (77') •Халайла Осама46' (Ауашерия Билель (46') •Искандеров Ульву77' (Бахшали Мехрадж (77')
03 августа. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
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