«Петрокуб» повторно проиграл израильтянам

У молдавского «Петрокуба» было мало шансов в матче с «Маккаби» из Тель-Авивом во втором раунде квалификации Лиги конференций после 0:3 на выезде. К тому же в первом тайме израильтяне запороли два выхода один на один с голкипером. Максим Кожокару дважды имел неплохие моменты, но также их не использовал. Ничья 0:0 получалась в пользу «Маккаби», но на 90-й минуте гости умудрились забить еще дважды - 0:2.
Протокол игры
|90'Перец Дор (0:2)
|90'Гуагон Парфэйт (0:1)
Аврам Кристиан•Потырнике Максим•Разгонюк Артём•Жардан Ион• 44'Борш Ион39' (Демиан Думитру (39'•Аксенти Кристиан87') •Плэтикэ Сергиу•Кожокару Максим•Лунгу Теодор39' (Котогой Корнелиу (39') •Богачук Виктор•Лупан Михай64' (Бутусель Тудор (64') •Пушкаш Дан64' (Калаиджоглу Калин (64')
Запасные: Чеботарь Николай
Перец Даниэль•Масон Иван73' (Йейни Ширан (73') •Люккассен Деррик•Саборит Энрик•Ревиво Рой•Ван Оверем Йорис• 56'Перец Дор•Битон Дан73' (Шахар Идо (73') •Каничовски Габи62' (Коэн Йонатан (62') •Йованович Джордже62' (Захави Эран (62') •Альмог Эйлон46' (Гуагон Парфэйт (46')
03 августа. Стадион "Зимбру".
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