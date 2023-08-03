«Петрокуб» повторно проиграл израильтянам

У молдавского «Петрокуба» было мало шансов в матче с «Маккаби» из Тель-Авивом во втором раунде квалификации Лиги конференций после 0:3 на выезде. К тому же в первом тайме израильтяне запороли два выхода один на один с голкипером. Максим Кожокару дважды имел неплохие моменты, но также их не использовал. Ничья 0:0 получалась в пользу «Маккаби», но на 90-й минуте гости умудрились забить еще дважды - 0:2.