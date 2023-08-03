«Ворскла» вылетела из еврокубков, пропустив три мяча от «Дилы»

Полтавская «Ворскла» гостила у «Дилы» после домашней победы (2:1) в Лиге конференций. Сегодня грузины играли ярче соперника и к 71-й минуте отличились дважды (Отар Парулава и Николай Ковталюк). Интригу вернул Руслан Степанюк, но овертайм все же отменился, так как Тьерри Гэйл вырвал итоговую победу для «Дилы» - 3:1.