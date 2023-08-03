«Ворскла» вылетела из еврокубков, пропустив три мяча от «Дилы»

Полтавская «Ворскла» гостила у «Дилы» после домашней победы (2:1) в Лиге конференций. Сегодня грузины играли ярче соперника и к 71-й минуте отличились дважды (Отар Парулава и Николай Ковталюк). Интригу вернул Руслан Степанюк, но овертайм все же отменился, так как Тьерри Гэйл вырвал итоговую победу для «Дилы» - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Otar Parulava45'
|(2:0) Ковталюк Николай71'
|74'Степанюк Руслан (2:1)
|(3:1) Гэйл Тьерри86'
Кучеренко Евгений•Читеишвили Реваз•Tornike Dzotsenidze•Zurab Tevzadze• 62'Вандерсон ду Карму•Jean Victor•Алеф•Otar Parulava62' (Сардалишвили Мишико (62') •Honore Gomis76' (Кухианидзе Серго (76') •Ковталюк Николай•Гэйл Тьерри90' (Giorgi Gaprindashvili (90')
Исенко Павел•Пердута Игорь•Чеснаков Владимир73' (Челядин Артём (73') •Tiago Santana• 60'Крупский Илья56' (Нестеренко Иван (56') • 85'Родригес Фелипе II36' (Бацула Андрей (36') •Павлюк Евгений• 10'Скляр Александр•Кане Ибрахим• 69'Юрченко Владлен73' (Хрипчук Даниил (73') •Степанюк Руслан
03 августа. Стадион "Тенгиз Буржаназе" (Гори).
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