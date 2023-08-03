«Урарту» едва не выбил румынских соперников

Противостояние «Урарту» и «Фарула» получилось одним из самых результативным во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Проиграв 2:3 в Румынии, армяне быстро повели, а в начале второго тайма Леон Сабуа развил успех Нана Антви. Вот только гости ответили голевым дуплетом и с 57-й минуте снова вели по сумме двух матчей. На 90-й минуте румыны снова забили (3:2), и «Фарул» вышел на «Флору» из Таллина.
Протокол игры
|(1:0) Антви Нана11'
|(2:0) Сабуа Леон47'
|53'Неделку Драгош (2:1)
57' Алибек Денис (2:2)
90' Алибек Денис (2:3)
Мелихов Александр•Антви Нана•Цымбалюк Евгений•Зотько Иван67' (Мирзоян Микаель (67') •Пилоян Эрик•Маргарян Жирайр•Салу Драман•Жуниор Маркос•Григорян Нарек79' (Озбилиз Араз (79') •Максименко Артём•Сабуа Леон79' (Поляков Олег (79')
Айоани Михай•Кики Давид•Ларие Йонуц•Попеску Михай 50'81' (Боли Кевин (81') •Борза Себастьян67' (Сырбу Дан (67') •Балута Тудор•Неделку Драгош 28'81' (Вианна Фабио (81') •Грамени Константин31' (Ривалдиньо (31') •Мазилу Адриан• 83'Алибек Денис•Беншаиб Амин30' (Артян Андрей (30')
03 августа.
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