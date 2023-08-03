«Урарту» едва не выбил румынских соперников

Противостояние «Урарту» и «Фарула» получилось одним из самых результативным во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Проиграв 2:3 в Румынии, армяне быстро повели, а в начале второго тайма Леон Сабуа развил успех Нана Антви. Вот только гости ответили голевым дуплетом и с 57-й минуте снова вели по сумме двух матчей. На 90-й минуте румыны снова забили (3:2), и «Фарул» вышел на «Флору» из Таллина.