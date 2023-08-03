«Сабах» повторно одолел РФШ

Бакинский «Сабах» неожиданно получил проблемы в ответной встрече второго отборочного раунда Лиги конференций против «РФШ Риги». Азербайджанцы выиграли со счетом 2:0 в гостях, а сегодня получили лишнего игрока на 34-й минуте, но даже в большинстве пропустили на 67-й минуте от Яниса Икауниекса. Спустя 10 минут Джой-Ленс Микельс восстановил паритет (1:1). Перед финальным свистком хозяева вырвали победу - 2:1.
«Сабах» дальше будет противостоять «Партизану».
Протокол игры
|67'Икауниекс Янис (0:1)
(1:1) Микельс Джой-Ленс 77'
(2:1) Апе Эммануэль 90'
Иманов Юсиф•Сейдиев Амин• 37'Шакла Софьян•Ирасабиль Хон•Летич Боян•Исаев Алексей• 37'Джамалов Элвин69' (Нуриев Анатолий (69') •Иробисо Кристиан• 88'Тиль Венсан69' (Маргарита Джерл (69') •Волков Давит 28'61' (Апе Эммануэль (61') •Микельс Джой-Ленс
Неругал Евгений•Пренга Херди•Ошс Марцис79' (Лемайич Дарко (79') •Липушчек Жига• 34'Мареш Петер•Зюзин Артур 30'• 34'Adam Marhiev53' (Куадьо Седрик (53') •Савалниекс Робертс53' (Савич Драголюб (53') •Икауниекс Янис• 82'Сантана Эмерсон•Илич Андрей 4'84' (Диоманде Исмаэль (84')
03 августа.
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