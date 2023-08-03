«Сабах» повторно одолел РФШ

Бакинский «Сабах» неожиданно получил проблемы в ответной встрече второго отборочного раунда Лиги конференций против «РФШ Риги». Азербайджанцы выиграли со счетом 2:0 в гостях, а сегодня получили лишнего игрока на 34-й минуте, но даже в большинстве пропустили на 67-й минуте от Яниса Икауниекса. Спустя 10 минут Джой-Ленс Микельс восстановил паритет (1:1). Перед финальным свистком хозяева вырвали победу - 2:1.

«Сабах» дальше будет противостоять «Партизану».