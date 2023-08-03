«Актобе» прошёл «Торпедо» Кутаиси благодаря разгрому в первом матче

«Актобе» со счётом 4:1 выиграл у «Торпедо» Кутаиси первый матч второго квалифай-раунда Лиги конференций, поэтому в ответном домашнем матче мог сыграть без лишнего напряжения. Тем более что Максим Самородов метко пробил с разворота в штрафной и открыл счет. Гости отыгрались во втором тайме после удара Георгия Арабидзе в девятку. Ираклий Бугридзе также направил мяч в верхний угол - 2:1 в пользу гостей. Но этого мало для итогового успеха.

«Актобе» сыграет в третьем раунде против софийского ЦСКА или «Сепси».