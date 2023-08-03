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«Актобе» прошёл «Торпедо» Кутаиси благодаря разгрому в первом матче

03 Августа 2023 • 20:56 Комментировать
Актобе
1:2
Торпедо Кутаиси
окончен

«Актобе» со счётом 4:1 выиграл у «Торпедо» Кутаиси первый матч второго квалифай-раунда Лиги конференций, поэтому в ответном домашнем матче мог сыграть без лишнего напряжения. Тем более что Максим Самородов метко пробил с разворота в штрафной и открыл счет. Гости отыгрались во втором тайме после удара Георгия Арабидзе в девятку. Ираклий Бугридзе также направил мяч в верхний угол - 2:1 в пользу гостей. Но этого мало для итогового успеха.

«Актобе» сыграет в третьем раунде против софийского ЦСКА или «Сепси».

Протокол игры  
Актобе1:2Торпедо Кутаиси
(1:0) Самородов Максим31'  
  58'Арабидзе Георгий (1:1)
  66'Бугридзе Ираклий (1:2)
Покатилов СтасКасым АлибекЯшин Дмитрий ВалерьевичШомко ДмитрийШина Алвес 60' (Филипович Андрия ( 60') Струмиа Леонель  72'Раичкович Милош 74' (Ганаем Ихаб ( 74') Танжариков Адильхан  22' 61' (Ньянгбо Догбол ( 61') Самородов Максим 79' (Умаев Идрис ( 79') Сантана ЭлдерБайтана Бауыржан 61' (Кыбырай Ескендир ( 61')
Запасные: Лобанцев МирославЖумабек АбылайханИзбарасов НурдаулетИзотов РоманКенесов Арман
Кляич ФилипМонтейру ПедруСандохадзе Ника  75'  78'Надарая ЦотнеЧичинадзе АнриШергелашвили Лаша 46' (Перейра Кайке Давид ( 46') Гигаури Мераб 80' (Кобуладзе Гиорги ( 80') Акбари РаматАрабидзе Георгий  64'Бугридзе ИраклийПанцулая Георгий 46' (Хайдари Омран ( 46')
Запасные: Гошадзе ОтоНето АлдаирЧачуа ДжамалМжаванадзе ЛукаГогличидзе СабаМанджгаладзе Гиули  80'Мепаришвили Автандил
03 августа. Стадион "Центральный (Актобе)" (Актобе).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Торпедо Кутаиси
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