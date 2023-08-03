«Актобе» прошёл «Торпедо» Кутаиси благодаря разгрому в первом матче

«Актобе» со счётом 4:1 выиграл у «Торпедо» Кутаиси первый матч второго квалифай-раунда Лиги конференций, поэтому в ответном домашнем матче мог сыграть без лишнего напряжения. Тем более что Максим Самородов метко пробил с разворота в штрафной и открыл счет. Гости отыгрались во втором тайме после удара Георгия Арабидзе в девятку. Ираклий Бугридзе также направил мяч в верхний угол - 2:1 в пользу гостей. Но этого мало для итогового успеха.
«Актобе» сыграет в третьем раунде против софийского ЦСКА или «Сепси».
Протокол игры
|(1:0) Самородов Максим31'
|58'Арабидзе Георгий (1:1)
|66'Бугридзе Ираклий (1:2)
Покатилов Стас•Касым Алибек•Яшин Дмитрий Валерьевич•Шомко Дмитрий•Шина Алвес60' (Филипович Андрия (60') •Струмиа Леонель• 72'Раичкович Милош74' (Ганаем Ихаб (74') •Танжариков Адильхан 22'61' (Ньянгбо Догбол (61') •Самородов Максим79' (Умаев Идрис (79') •Сантана Элдер•Байтана Бауыржан61' (Кыбырай Ескендир (61')
Кляич Филип•Монтейру Педру•Сандохадзе Ника 75'• 78'Надарая Цотне•Чичинадзе Анри•Шергелашвили Лаша46' (Перейра Кайке Давид (46') •Гигаури Мераб80' (Кобуладзе Гиорги (80') •Акбари Рамат•Арабидзе Георгий• 64'Бугридзе Ираклий•Панцулая Георгий46' (Хайдари Омран (46')
03 августа. Стадион "Центральный (Актобе)" (Актобе).
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