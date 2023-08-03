«Пюник» повторно обыграл «Кальмар»

«Пюник» и «Кальмар» провели ответный матч второго раунда Лиги конференций. Армяне победили со счетом 2:1 неделю назад и быстро забили в ответке. Вот только гол Хосе Карабальо отменили из-за офсайда. Он же едва не открыл счет на 45-й минуте, но голкипер гостей потащил.
Голы пошли под конец поединка. Артак Дашян выдал чудо-удар с центра поля за спину вратарю. Тут же Оганес Арутюнян из пределов штрафной с рикошетом удвоил счет. Шведы ответили метким дальним ударом - 2:1.
Далее армяне сыграют против «Будё-Глимта» или «Богемианса».
Протокол игры
|(1:0) Дашян Артак75'
|(2:0) Арутюнян Оганес77'
|88'Райович Милета (2:1)
Бучнев Станислав• 85'Коваленко Михаил Вадимович•Братков Антон•Карлос Джуниор II•Браво Хуан II66' (Давидян Давид (66') •Григорян Артак83' (Баранов Никита (83') •Дашян Артак•Джеймс•Карабальо Хосе46' (Арутюнян Оганес (46') •Джуричич Лука73' (Жибриль Таофик (73') •Отубаньо Юсуф83' (Малакян Эдгар (83')
Фридрих Рикардо•Карлссон Йохан76' (Нетабай Нахом Гирмай (76') •Саетра Ларс•Шёстедт Расмус•Олафссон Давид-Кристьян•Гояни Роберт83' (Янссон Рони (83') •Ромариньо Перейра•Скрабб Симон 63'76' (Линдаль Аксель (76') •Хуммет Денис•Райович Милета• 56'Шамун Ноа58' (Тренсков Якоб (58')
03 августа.
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