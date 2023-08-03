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«Пюник» повторно обыграл «Кальмар»

03 Августа 2023 • 20:03 Комментировать
Пюник
2:1
Кальмар
окончен

«Пюник» и «Кальмар» провели ответный матч второго раунда Лиги конференций. Армяне победили со счетом 2:1 неделю назад и быстро забили в ответке. Вот только гол Хосе Карабальо отменили из-за офсайда. Он же едва не открыл счет на 45-й минуте, но голкипер гостей потащил.

Голы пошли под конец поединка. Артак Дашян выдал чудо-удар с центра поля за спину вратарю. Тут же Оганес Арутюнян из пределов штрафной с рикошетом удвоил счет. Шведы ответили метким дальним ударом - 2:1.

Далее армяне сыграют против «Будё-Глимта» или «Богемианса».

Протокол игры  
Пюник2:1Кальмар
(1:0) Дашян Артак75'  
(2:0) Арутюнян Оганес77'  
  88'Райович Милета (2:1)
Бучнев Станислав  85'Коваленко Михаил ВадимовичБратков АнтонКарлос Джуниор IIБраво Хуан II 66' (Давидян Давид ( 66') Григорян Артак 83' (Баранов Никита ( 83') Дашян АртакДжеймсКарабальо Хосе 46' (Арутюнян Оганес ( 46') Джуричич Лука 73' (Жибриль Таофик ( 73') Отубаньо Юсуф 83' (Малакян Эдгар ( 83')
Запасные: Виллела ЛукасВарданян ЛевонАвагян АртурГонсалвес Вагнер IIОганесян АрманАвакян ХенриМикаэлян Сергей
Фридрих РикардоКарлссон Йохан 76' (Нетабай Нахом Гирмай ( 76') Саетра ЛарсШёстедт РасмусОлафссон Давид-КристьянГояни Роберт 83' (Янссон Рони ( 83') Ромариньо ПерейраСкрабб Симон  63' 76' (Линдаль Аксель ( 76') Хуммет ДенисРайович Милета  56'Шамун Ноа 58' (Тренсков Якоб ( 58')
Запасные: Мотарархебжафарпур АрашЮлятупа СакуОльссон ЭлиасАндерссон КасперДавуди-Киа АрвинКиндберг ЯкобЙенсен Кевин
03 августа.

 

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