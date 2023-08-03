«Пюник» повторно обыграл «Кальмар»

«Пюник» и «Кальмар» провели ответный матч второго раунда Лиги конференций. Армяне победили со счетом 2:1 неделю назад и быстро забили в ответке. Вот только гол Хосе Карабальо отменили из-за офсайда. Он же едва не открыл счет на 45-й минуте, но голкипер гостей потащил.

Голы пошли под конец поединка. Артак Дашян выдал чудо-удар с центра поля за спину вратарю. Тут же Оганес Арутюнян из пределов штрафной с рикошетом удвоил счет. Шведы ответили метким дальним ударом - 2:1.

Далее армяне сыграют против «Будё-Глимта» или «Богемианса».